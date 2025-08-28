Agente de fronteras ordenó a mujeres migrantes mostrarle los senos: sentencia tras abuso en Nueva York

Shane Millan fue sentenciado el miércoles a un año de prisión federal tras admitir que ordenó a varias mujeres migrantes que le mostraran los senos durante el proceso de admisión a Estados Unidos cuando era agente activo de la patrulla fronteriza (CBP) en el norte del estado Nueva York.

Millan, de 53 años y residente del condado Jefferson, fue acusado de ordenar a cuatro mujeres que se quitaran la camisa y le mostraran sus pechos, alegando falsamente que era parte del proceso de entrada legal al país, destacó Daily News.

Los incidentes ocurrieron virtualmente por cámara web en agosto de 2023, cuando Millan era agente de la patrulla fronteriza con 17 años de servicio, cargo que ya no ejerce. En ese momento realizaba entrevistas con inmigrantes que habían cruzado la frontera desde una estación de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el condado Jefferson frente a Canadá.

Al hablar con las mujeres les ordenó a tres de ellas “que le mostraran el pecho desnudo”, según la fiscalía. A una cuarta víctima también se le pidió que mostrara sus pechos, pero ella mantuvo el sostén puesto.

El agente fue arrestado en agosto de 2024. En marzo de este año se declaró culpable de dos cargos de privación de derechos bajo pretexto de la ley. En su audiencia de confesión, Millán declaró ante el juez que había presentado sus solicitudes a las mujeres como parte del proceso de admisión, a sabiendas de que las exigencias de ver sus senos eran para su propia satisfacción, según la fiscalía.

A dos de las mujeres les dijo que les estaba revisando los tatuajes, según consta en documentos judiciales. También usó su computadora del gobierno para buscar frases en español, como “También necesito que se levante el sostén, por favor”.

Los abogados de Millán habían solicitado al juez que considerara una pena de supervisión con terapia de salud mental en lugar de prisión, aunque reconocieron que el comportamiento de su cliente era “perturbador”.

Pero Millán, quien enfrentaba hasta dos años de prisión y una multa de hasta $200,000, fue sentenciado el miércoles a 12 meses en una prisión federal. “Todos merecen respeto, y no toleraremos la explotación sexual de inmigrantes por parte de las fuerzas del orden”, declaró el fiscal federal interino John A. Sarcone en un comunicado. “Nadie está por encima de la ley”.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda