Capitán de Cal Fire es acusado de matar a su novia e hijo para evitar que testificaran en su contra

Un capitán del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), Darin McFarlin, fue arrestado y acusado de asesinar a su novia, Marissa Divodi-Lessa, de 29 años, y a su hijo, Josiah, en una casa en Cameron Park, al este de Sacramento. El trágico suceso ocurrió el 21 de agosto, alrededor de las 9 p.m., según informó el departamento en un comunicado de prensa.

La Oficina del Sheriff del Condado de El Dorado llegó a la vivienda y halló a Divodi-Lessa y su hijo con heridas de bala. La madre fue declarada muerta en el lugar, mientras que su hijo, un estudiante de segundo grado de la escuela primaria Blue Oak, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció más tarde. Un segundo niño fue encontrado ileso en la casa.

Los investigadores identificaron rápidamente a McFarlin como el presunto autor y lo detuvieron poco después de la medianoche del 22 de agosto. El sospechoso de 47 años enfrenta dos cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato, abuso infantil y violencia doméstica. Ha sido enviado a la cárcel del condado de El Dorado sin derecho a fianza.

McFarlin habría cometido el doble crimen intencionalmente

Los fiscales del condado de El Dorado alegaron que McFarlin “mató intencionalmente” a la madre y al hijo para supuestamente “evitar el testimonio” de un “crimen” del que la pareja fue testigo. La denuncia no especifica el delito presenciado, pero sí indica que McFarlin “infligió lesiones corporales” a Divodi-Lessa y luego la mató. Se afirma también que intentó asesinar al segundo niño que se encontraba en la residencia.

El director de CAL FIRE, Joe Tyler, confirmó que McFarlin estaba fuera de servicio en el momento de su arresto y ha sido suspendido de empleo y sueldo. Tyler expresó: “Mi más sentido pésame a la familia, los seres queridos y la comunidad de las víctimas durante este momento extremadamente difícil” y añadió que estaba “desconsolado” por el doble asesinato.

El sospechoso se declaró no culpable de todos los cargos en su primera comparecencia ante el tribunal el lunes. Su próxima audiencia está programada para el 29 de septiembre. Si es hallado culpable, McFarlin podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

