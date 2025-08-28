window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Epazote: Descubre sus usos, beneficios y cómo preparar su té

El epazote es una planta usada en la cocina y medicina tradicional. Sirve para aliviar parásitos intestinales, mejorar la digestión y reducir inflamación

El epazote es una plata que se ha usado desde la antigüedad como remedio casero para aliviar malestares. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

El epazote (Chenopodium Ambrosioides) es una planta que crece de forma silvestre y es un ingrediente esencial tanto en la herbolaria medicinal como en la cocina tradicional mexicana. Sus hojas alargadas y pequeñas se pueden consumir frescas, deshidratadas o en aceite esencial. Te mostramos cómo preparar un té de epazote para que aproveches todas sus propiedades.

El epazote tiene propiedades antiparasitaria, antioxidante, antiinflamatoria y digestiva, por lo que su consumo contribuye a eliminar parásitos, mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunitario y a controlar la presión arterial.

La evidencia científica respalda el uso tradicional del epazote gracias a su riqueza en biocompuestos y su perfil nutricional. Sus propiedades medicinales se deben a la compleja composición de sus aceites esenciales y extractos.

¿Por qué el epazote tiene propiedades medicinales?

Esta planta contiene una combinación de componentes bioactivos como el ascaridol, monoterpenos, flavonoides y compuestos fenólicos que le dan un amplio rango de actividades terapéuticas, que ha sido validado por diversas investigaciones.

  • Algunos de los beneficios del epazote para la salud son:

Ayuda a expulsar los parásitos intestinales: el epazote contiene ascaridol, un compuesto que se comporta en el organismo similar a algunos medicamentos para combatir lombrices y otros parásitos.

Combate infecciones: por contener compuestos con una potente acción antimicrobiana que puede eliminar bacterias, virus y hongos, su uso se recomienda para combatir infecciones.

Poder digestivo: al epazote se le atribuyen propiedades digestivas, ya que podría aumentar la producción de jugo gástrico, facilitando el proceso digestivo después de comidas pesadas y aliviando la mala digestión.

Fortalece el sistema inmunitario: esta planta puede regular la producción de células de defensa como los macrófagos y linfocitos. En la medicina natural se consume con leche para tratar enfermedades respiratorias como la bronquitis.

Alivia las inflamaciones: los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios lo hacen efectivo para aliviar dolores e inflamaciones, especialmente en problemas articulares como la osteoartritis.

Contribuye a controlar la presión arterial: el epazote es usado como remedio para tratar la hipertensión, ya que estimula los receptores que relajan el músculo cardíaco y disminuyen la frecuencia cardíaca.

¿Cómo preparar el té de epazote?

El té de epazote se puede preparar con hojas de la hierba frescas o deshidratadas.
Crédito: Shutterstock

Preparar té de epazote es sencillo solo se necesita la hierba fresca o deshidratada y agua. Es importante evitar el uso del aceite esencial, ya que puede tener una mayor concentración de sustancias potencialmente tóxicas. Además, esta receta no sustituye ningún tratamiento médico para curar o aliviar alguna enfermedad.

Ingredientes

2 hojas de epazote fresco o 1/2 cucharada de epazote deshidratado

Una taza de agua

Modo de preparación

1.- En una olla agrega el agua y una o dos hojas frescas de epazote.

2.- Lleva a punto de ebullición, una vez que el agua haya hervido, reduce el fuego y deja reposar por unos 5 minutos.

3.- Cuele, sirva y disfrute.

