Héctor Suárez Gomís conducirá La Isla: Desafío Extremo

Héctor Suárez Gomís, actor mexicano, será el nuevo conductor de La Isla: Desafío Extremo, reality show de Telemundo en el que un grupo de famosos se enfrenta a situaciones difíciles en distintos lugares naturales.

Luego de la salida de Javier Poza de la conducción del programa, el artista de 56 años asumirá la responsabilidad de narrar las distintas competencias y los momentos más impactantes que ocurran.

La nueva temporada comenzará en octubre, por lo que Héctor Suárez habló con Hoy Día de las expectativas que tiene con este proyecto.

“Yo voy para la isla, donde hay arena. Ya grabé los promos y pude con la arena, ¿cómo ves?”, dijo el actor, quien participó en la segunda temporada de Top Chef VIP.

El famoso habló con Chiky Bombom, Pancho Uresti y Clovis Nienow de los detalles de esta edición, que estará ambientada en el Caribe y no en Turquía, como ocurrió anteriormente.

“Los paisajes más hermosos del Caribe, esa zona que es tan nuestra, tan de los latinos, 18 participantes, que además de la fortaleza física, la verdadera fortaleza es mental. Ahí está la clave de absolutamente todo. Si no tienes fuerza aquí (en la cabeza) no vas a poder seguir adelante”, comentó.

Para el mexicano, la competencia en este tipo de retos en consigo mismo y no con los demás.

Acerca de cómo su experiencia en cine, teatro y televisión le ayudarán, pero también momentos duros como cuando asegura se encontró con la muerte. “Me fui y regresé, desde entonces apareció un maestro en mi vida que ya murió, y todo lo que me preparó en cuanto a conciencia, lo voy a poner al servicio de la conducción y al servicio de mi relación con los participantes”, dijo.

Héctor Suárez Gomís destacó que en esta faceta el público podrá ver un lado más profundo de su personalidad, algo que le emociona, pues le ayudará a seguir conectando con la audiencia.

