Mets: Venezolano Francisco Álvarez sufre fractura en el meñique por pelotazo en juego de rehabilitación

Francisco Álvarez, receptor venezolano de los New York Mets, reveló que se fracturó el meñique izquierdo por un pelotazo durante un turno al bate de rehabilitación la noche anterior.

Álvarez confesó que tiene la esperanza de poder regresar en algún momento de esta temporada.

Francisco Álvarez estaba en el primer encuentro de una asignación de rehabilitación con Triple-A Syracuse, cuando fue golpeado con un sinker de 89 mph en la mano opuesta durante la sexta entrada y fue retirado del juego.

La esperanza es que Álvarez pueda volver a jugar en 2-3 días, dado que es una fractura pequeña en el meñique. Estuvo soltando el brazo antes del primer partido de la serie de los Mets contra los Marlins en el Citi Field el jueves, pero tenía a un trainer recibiéndole la pelota.

Otra lesión en la mano para Francisco Álvarez

Recordemos que Francisco Álvarez fue enviado a la lista de lesionados el pasado 19 de agosto con un esguince del ligamento colateral cubital en el pulgar derecho.

Parecía un problema que lo sacaría el resto de la campaña, pero la recuperación del jugador fue tan rápida que iba a la prueba final para volver con los Mets.

En lo que va de temporada el receptor cosecha un promedio de bateo de .265 producto de 49 imparables, siete jonrones, 24 carreras impulsadas y 24 carreras anotadas.

