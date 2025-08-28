Nueva York: el tiempo para hoy jueves 28 de agosto

¿Qué ropa deberías usar para salir este jueves en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 20% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% durante el día y del 14% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:19 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:35 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 79 grados Fahrenheit (14 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 51% por la mañana, 3% por la tarde y 51% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.