Representante de la joya mexicana Gilberto Mora confirmó interés del Real Madrid

Con tan solo 16 años, ya despierta suspiros en Europa. Gilberto Mora, el mediocampista mexicano que brilló en la Copa Oro 2025, ha captado la atención del Real Madrid. Su representante, Rafaela Pimenta, confirmó el interés del club blanco.

En una declaración al programa deportivo español ‘El Chiringuito’ Pimenta habló sobre Mora y el interés que tiene el Real Madrid y varios clubes de Europa por atar su contratación. La abogada brasileña es famosa por ser la agente del delantero Erling Haaland.

“El mexicano. Estuvo en la Copa Oro este verano, el chico más joven en ganar la Copa Oro y en la historia de una competición internacional. El chico muy bien, están hablando de él en todos los sitios”, contesto cuando le preguntaron sobre Mora y que podría depararle el futuro.

“Sí, está relacionado (con el Real Madrid), pero creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos porque el chico, de verdad, es un chico que es muy joven y muy fuerte. Entonces creo que vamos a escuchar muchas simulaciones o pensamientos, ideas, etc. A ver qué va a pasar”, añadió.

Finalmente, cuando el reportero de ‘El Chiringuito’ le preguntó si prefería que Gilberto llegue al Real Madrid, Rafaela Pimenta aseguró que prefiere que esté donde él sea feliz.

El mexicano más joven en jugar con el Tri

Gilberto Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es hijo del exfutbolista y entrenador Gilberto Mora Olayo. Fue reclutado desde muy pequeño por las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana.

Mora pudo acumular más de 5,600 minutos en categorías inferiores con 36 goles en 86 partidos. Su carrera ha sido precoz, pues con 15 años, 10 meses y 4 días, bajo la dirección de Juan Carlos Osorio en Xolos, debutó en primera división.

Ocurrió el 18 de agosto de 2024. Tan solo 12 días después anotó su primer gol profesional. En el Torneo Clausura 2025 jugó 15 partidos, con un gol y una asistencia, consolidándose como titular.

En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, el mediocampista se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la selección mexicana en un partido oficial.

Mora fue titular en su debut con la selección mexicana con apenas 16 años y 257 días, jugó 73 minutos. Esto, debido a la lesión de rodilla de Luis Chávez. El futbolista dejó atrás la marca impuesta por Luis Pérez, quien debutó con 17 años y 309 días. En tercer puesto, quedó el ahora entrenador auxiliar de la selección, Rafa Márquez, quien se estrenó a los 17 años y 327 días.

Mora rompió el récord de Pelé y Lamine Yamal para convertirse en el jugador más precoz en conquistar un título internacional con 16 años y 265 días. En la actualidad, el mediocampista registra hasta ahora en el Apertura 2025 un total de 393 minutos disputados en seis partidos (cinco como titular) donde ha conseguido anotar dos goles, uno ante Pachuca y otro frente a Chivas.



