Sophie Turner confiesa que no quiere regresar a Estados Unidos

En septiembre de 2023, Sophie Turner y Joe Jonas anunciaron su divorcio y tiempo después la actriz y sus dos hijas se mudaron a Reino Unido, dejando a un lado la vida que compartió con el cantante en Estados Unidos.

Recientemente, la actriz dio una entrevista a la revista ‘Flaunt’ en la que habla sobre lo feliz que está por su decisión de mudarse a Reino Unido, pues pudo reencontrarse con sus amigos de infancia y con su familia.

Durante la entrevista expresa lo feliz que está, incluso dice que espera no tener que mudarse nunca más, aunque por compromisos laborales y por la relación de sus hijas con Joe Jonas tiene que viajar con cierta frecuencia a Estados Unidos.

“Viviendo en Estados Unidos, no me di cuenta de lo mucho que necesitas a tus amigos y familiares y lo esenciales que son para tu bienestar hasta que estás lejos de ellos. Regresé con un profundo aprecio por ellos”, dijo a ‘Flaunt’.

Hay que recordar que aunque la solicitud de divorcio se presentó en 2023, la pareja está oficialmente divorciada desde el 2024, y después de eso fue que Turner decidió dejar Estados Unidos.

Desde su mudanza ha tenido que enfrentarse a críticas por su forma de vida. Por sus proyectos, por sus salidas de ocio y por mucho más. Esto la ha hecho reflexionar sobre los prejuicios a los que se deben enfrentar, aún, las mujeres en el mundo: “Es como: ‘Sí, madres, ya pueden trabajar, chicos, no tienen que quedarse en casa, pero Dios no quiera que tengan vida social”.

Aunque no es una certeza, la mansión en la que actualmente vive la actriz está ubicada en Oxfordshire, y era dueña de ella desde que aún estaba con el cantante. Incluso, se cree que habían planeado mudarse juntos antes de la separación.

Lo que sí es seguro es que hace unos días estrenó en salas de cine la película ‘Trust’, un thriller psicológico que protagoniza. Turner es popularmente conocida por haber dado vida a Sansa Stark en las ocho temporadas de ‘Game of Thrones’.

Turner y Jonas comenzaron su relación en 2016, pero se casaron en 2019 y su matrimonio duró solo cuatro años. Pese a la separación, fueron fotografiados juntos hace pocas semanas.

