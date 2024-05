Taylor Swift ofreció un apartamento a Sophie Turner tras su separación

La actriz británica Sophie Turner ha hablado por primera vez sobre su separación del cantante Joe Jonas. La entrevista la tuvo con la versión británica de la revista ‘Vogue’.

Entre todos los datos que dio se destaca la participación que tuvo la estrella pop Sophie Turner durante todo el proceso. Hay que recordar que Turner y Jonas anunciaron su separación en septiembre del año pasado.

Actualmente la actriz, conocida por su participación en la serie ‘Game of Thrones’, está viviendo nuevamente en su país natal; sin embargo la mudanza no se dio de inmediato. Al separase, Turner y sus dos hijas no tenían dónde quedarse.

La angustia de no tener donde vivir fue calmada por Swift, quien le ofreció completamente gratis uno de sus lujosos apartamentos en Tribeca, Nueva York, para que se hospedar mientras todo se solucionaba. Esto lo recordó durante la entrevista.

Dijo a la revista: “Taylor ha sido una heroína absoluta para mí este año. Nunca he estado más agradecida a nadie que a ella, porque nos acogió a mis hijas y a mí y nos proporcionó un hogar y un espacio seguro. Realmente tiene un corazón de oro”.

Hay que recordar que Turner y Swift se conocían, aunque no tenían una relación demasiado cercana, lo que hace esta ayuda aún más significativa. En parte su relación no fue tan cercana inicialmente porque la cantante es expareja del cantante.

También se debe agregar que inicialmente la actriz estaba viviendo en un hotel, pero necesitaba encontrar un lograr estable para estar junto a sus dos pequeñas. Hay que resaltar que la pareja tuvo algunos enfrentamientos por la custodia de las dos niñas.

Por los momentos se desconocen detalles sobre la nueva residencia que Turner tiene en Reino Unido, pero sin duda debe cumplir con las necesidades y comodidades de la familia. Aunque sin duda ella está mucho mejor que hace varios meses, y así lo demuestra en las fotos que ha compartido ‘Vogue’.

