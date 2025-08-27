Sophie Turner, de Game Of Thrones, aconseja al nuevo elenco infantil de la serie de Harry Potter

La actriz Sophie Turner se mostró especialmente preocupada por el elenco infantil de la nueva serie de ‘Harry Potter’. Turner, quien saltó a la fama por su papel de Sansa Stark en la exitosa serie ‘Game Of Thrones’, aconsejó a los niños actores que participarán en esta serie y cómo cuidar su bienestar mental ante la inevitable atención pública que recibirán.

Turner debutó con 13 años en la televisión con un importante papel en la multipremiada serie ‘Game Of Thrones’. Según dijo, en ese momento las redes sociales estaban tomando fuerza pero con el paso del tiempo la exposición en las diferentes plataformas le causó mucho daño emocional.

“Las redes sociales empezaron a ser realmente importantes justo después de que yo comenzara en Juego de tronos, así que tuve un par de años de paz y tranquilidad y después tuve que adaptarme. Tuvo un impacto tan profundo en mi salud mental, más de lo que puedo explicar. Casi me destruye en numerosas ocasiones”, dijo a Flaunt.

En ese sentido la artista se refirió al elenco de la serie de ‘Harry Potter’, que ya inició las grabaciones y ha acaparado la expectativa mundial. El elenco protagonizado por Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron estarán en el foco del ojo público al interpretar al icónico Trío de Oro.

Turner recomendó a los nuevos actores de la serie no acercarse a las redes sociales por su bienestar. “Veo a los niños que están a punto de estar en la nueva Harry Potter y solo quiero darles un abrazo y decirles: ‘Mirad, todo va a estar bien, pero no os acerquéis para nada a (las redes sociales), dijo la artista.

Asimismo la exesposa de Joe Jonas ofreció otros consejos para los jóvenes actores.

“Mantengan la amistad con sus amigos de siempre, sigan viviendo en casa con su familia, asegurense de que sus padres sean sus acompañantes, es muy importante tener esa base mientras hacen cosas tan grandes y locas como estas”, aconsejó Turner en sus declaraciones para Flaunt.

La nueva serie de Harry Potter, en producción para HBO, tiene previsto su estreno para 2027. En redes sociales ya se han adelantado imágenes de las grabaciones de la serie que promete tener siete temporadas y profundizar en la historia plasmada en cada uno de los libros de JK Rowling.

