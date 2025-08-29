Disney World traerá más sorpresas y renueva atracciones en Orlando

ORLANDO, FL.- “Nos la estamos pasando genial”, expresó Michael Hundgen, vicepresidente Creativo de Walt Disney World en el ‘Preview n View’ al anunciar los proyectos que los parques de Disney en Orlando, Florida, prepara y aquellos que las familias ya pueden disfrutar.

“Les adelanto que las cosas se van a poner mucho más mágicas aquí en Walt Disney World”, afirmó.

Con el estreno en noviembre de la segunda película de ‘Zootopia’, la compañía lanzará el juego ‘Zoobether!’, una atracción que permitirá a los niños explorar el mundo animal con el olor, el olfato, el sonido y el tacto, además, por supuesto, de la vista.

También Magic Kingdom y Disney’s Hollywood Studios tienen y tendrán nuevas atracciones. Las familias, por ejemplo, ya pueden disfrutar la obra “La Pequeña Sirenita: una experiencia musical”, que combina alta tecnología digital con marionetas y música.

“Tardó varios años… porque es muy importante manejar un show tan icónico con mucho cariño y con un nivel de detalle muy especial… tenemos varias pantallas con contenido original, digital… de un mundo inmersivo”, explicó en entrevista por separado Katrina Mena, productora de Disney.

Justo en esa intención de combinar lo clásico con las nuevas atracciones, Disney llevará a sus parques la esencia de Disney Animation en una atracción inmersiva.

“Diseñaremos este espacio para que se parezca al edificio Roy E. Disney Animation de Burbank. Pero nuestra magia Disney incluye estos fantásticos paseos por los departamentos del estudio llenos de retratos mágicos y conmovedores”, dijo Hundgen. “Tendremos la oportunidad de dibujar. Tendremos un nuevo cortometraje animado con un toque especial y muchos lugares para conocer y saludar a tus personajes favoritos. Algo que me entusiasma mucho es un nuevo espacio de juego interior llamado Drawn to Wonderland. Y todo esto está inspirado en el arte conceptual original de Mary Blair para ‘Alicia en el país de las maravillas’”.

Y desde una galaxia muy lejana

Las atracciones de Star Wars en Disney’s Hollywood Studios seguirá creciendo, ahora con un proyecto que incluye a la nave Millennium Falcon.

“[Iremos] de la animación a una galaxia muy, muy lejana. Estamos perfeccionando nuestras experiencias a bordo del Millennium Falcon Smugglers Run con una nueva misión que se materializa la próxima primavera”, adelantó Hundgen.

A la par de que se avanza en la película ‘The Mandalorian and Grogu’, que se estrenará en cines el 22 de mayo de 2026, a empresa prepara nuevas experiencias inmersivas.

“También aterrizará en Disney’s Hollywood Studios y Disneyland con una nueva historia que presenta a Mandalorian y su hijo por primera vez”, agregó el ejecutivo. “La tripulación de vuelo tendrá el control de su destino, así que podremos vivir aventuras en Bespin, visitar los restos de la segunda Estrella de la Muerte en Endor o la bulliciosa ciudad de Coruscant”.

Los parques de Disney en Orlando tendrán una nueva montaña rusa de los Muppets con un acento especial en los rockeros de ‘Electric Mayhem’. Crédito: Jesús García | Impremedia

La montaña rusa de los Muppets

Betty Lombardo, productora en Walt Disney World, daría el anuncio de una montaña rusa de los Muppets, pero Fozzie se adelantó a su anuncio cuando interrumpió a Kermit.

“Oh, Fozzie, ¿qué haces? Estás interrumpiendo la gran sorpresa. Hay una gran sorpresa. Sí, por eso estamos aquí. Lo siento, Michael, lo siento todos. Tenemos un montón de cosas emocionantes”, dijo Kermit.

Fozzie entró para alertar que los rockeros no tenían sus instrumentos listos, como parte del espectáculo para anunciar la nueva montaña rusa.

“Ya saben que se supone que Electric Mayhem sorprenderá a todos aquí con una canción en honor a la nueva montaña rusa de rock”, dijo Fozzie. “Esa era la gran sorpresa. Espera, ¿no lo mencionaste?”

Kermet se mostró decepcionado.

“No, no lo mencioné. Miren, tengo muchísimas noticias emocionantes sobre la nueva montaña rusa de rock protagonizada por los Muppets, y estamos deseando compartirlas con ustedes”, dijo.

Lombardo solamente confirmó que la montaña rusa incluye varias melodías de rock.

“¡Oh, por supuesto! Cantaremos varias melodías armoniosamente mientras rockeamos en la montaña rusa. ¡Rockeemos, rockeemos!”, gritó.

‘The Beak and Barrel’ de los piratas

A partir del 29 de agosto, los visitantes de Magic Kingdom podrán disfrutar del bar familiar ‘The Beak and Barrel’ en la atracción de los Piratas del Caribe, en una experiencia que incluye bebidas y alimentos especiales, el espectáculo de un loro y un misterioso rincón de los mapas.

“”Estamos expandiendo la experiencia de los piratas y poder dejar que la gente sea parte… de la historia”, dijo Montse Garmilla, productora de Disney.

Además de los anuncios para finales de este año y para 2026, Walt Disney World abrió recientemente tres nuevos espectáculos, incluyendo el musical de la sirenita, el desfile ‘Starlight’ en Magic Kingdom.

“Starlight es un desfile nocturno que está hecho gracias a la magia del hada azul. […] Wsto es nuevo, hay nueva tecnología, hay nuevos persponajes”, explicó Anna Baghet, gerente de Comunicación de Disney Experience al cuestionarla sobre qué diferente ofrecía este espectáculo, donde desfilan los personajes de varias películas, incluidas ‘Coco’ y ‘Moana’, además de las princesas.

También ofrece “Disney Villains: Unfairly Ever After”, donde los asistentes podrán decidir quién de los villanos como Maléfica, Cruela de Vil y el Capitán Garfio, han sido tratados injustamente, en un espectáculo de música e interacción con los personajes en Disney’s Hollywood Studios.

Además de las nuevas atracciones, los visitantes pueden continuar emocionándose en las montañas rusas de Guardianes de la Galaxia, Tron y viajes inmersivos como Ratatouille.

“Lo mejor es que la magia continúa”, dijo Hundgen.