iPhone 17: Apple confirma la fecha de lanzamiento en EE.UU. y revela sus novedades

La espera terminó. Apple anunció oficialmente que el iPhone 17 llegará a Estados Unidos el viernes 19 de septiembre de 2025, fecha en la que los primeros compradores podrán recibir sus dispositivos tras realizar la preventa.

El anuncio se produjo en la invitación al evento anual de la compañía, que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, a las 10 de la mañana (PT), desde el Apple Park en Cupertino, California.

La presentación se transmitirá en directo a través de la página oficial de Apple, la aplicación de Apple TV y su canal de YouTube, permitiendo a millones de usuarios de todo el mundo seguir de cerca el evento. Aunque mantendrá su formato virtual, contará también con cobertura presencial de medios especializados.

La fecha clave del iPhone 17: 19 de septiembre en EE.UU.

El lanzamiento del iPhone 17 en EE.UU. está calendarizado para el viernes 19 de septiembre, cuando las primeras unidades llegarán tanto a tiendas como a los clientes que realizaron pedidos anticipados. La preventa comenzará una semana antes, el viernes 12 de septiembre, lo que marca el inicio de la temporada alta de compras tecnológicas en el país.

Este calendario sigue la tradición de Apple de ubicar sus lanzamientos en la segunda quincena de septiembre, estrategia que aprovecha tanto el regreso a clases como el inicio de la temporada de consumo previa a las fiestas.

De acuerdo con medios especializados como Applesfera y Bloomberg, el nuevo iPhone 17 se presentará en 3 versiones principales:

1) Modelo estándar, que mantendrá el equilibrio entre precio y prestaciones.

2) Edición Air, más delgada y ligera, con una reducción de grosor cercana a los 2 milímetros respecto a generaciones anteriores.

3) Gama Pro, dirigida a usuarios exigentes, con mejoras en diseño, rendimiento y fotografía.

Cada modelo estará enfocado en distintos perfiles de consumidores. La versión Air, por ejemplo, representará el primer rediseño completo en varios años, aunque se especula que su delgadez reducirá la autonomía de la batería y limitará la presencia de cámaras traseras a una sola.

En contraste, los modelos Pro y Pro Max tendrán una parte trasera renovada con un módulo de cámara más amplio, pensado para potenciar las funciones fotográficas.

Habrá modificaciones de tecnología y diseño en este nuevo iPhone en comparación con su predecesor. (Foto: Gene J. Puskar/AP)

Nuevos colores y diseño

Uno de los detalles más comentados es la incorporación de nuevos acabados en color. El iPhone 17 Pro podría llegar en un tono naranja exclusivo, mientras que la edición Air sumaría una variante en azul. Estos rumores se refuerzan con los tonos utilizados en la invitación oficial al evento de septiembre.

El modelo básico conservaría similitudes con el iPhone 16, pero integraría una pantalla más grande y mejoras en la cámara.

Más allá del iPhone: otros lanzamientos esperados

El evento del 9 de septiembre no se limitará al iPhone. Apple también prepara la presentación de nuevos productos de su ecosistema:

* Apple Watch Series 11

* Apple Watch Ultra 3

* Renovación del modelo SE, con foco en funciones de salud

En el terreno del audio, existe gran expectativa sobre la posible llegada de los AirPods Pro 3, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Además, se darán a conocer las versiones finales de los nuevos sistemas operativos: iOS 26, watchOS 26 y macOS 26, que estarán disponibles para descarga poco después del evento.

Los planes de Apple para los próximos meses

Aunque el iPhone 17 será el protagonista del lanzamiento, la compañía trabaja en varios dispositivos que llegarán antes de finalizar 2025. Entre ellos se incluyen:

* Unas gafas Vision Pro con procesador actualizado.

* Un iPad Pro con chip M5 y cámara frontal adicional.

* Una nueva generación del HomePod mini y del Apple TV.

Apple también prepara el lanzamiento de nuevos modelos de MacBook Pro y un iPhone 17e, una versión más accesible, con fecha estimada antes de cerrar el año.

De cara a 2026, se proyecta la llegada del primer iPhone plegable, y para 2027, con motivo del vigésimo aniversario del dispositivo, un modelo con cristal curvado que marcaría un nuevo hito de diseño.

