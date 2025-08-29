Jenni Rivera será honrada en el Salón de la Fama del LBCC

Jenni Rivera tiene más de una década de haber fallecido, pero eso no ha sido un impedimento para que ella siga recibiendo reconocimientos después de tanto tiempo. Por ello, la reconocida cantante podrá formar parte de algo tan especial como su ingreso al Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC), información que se dio a conocer el pasado jueves.

El evento póstumo se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre y contará con la organización de la Long Beach City College Foundation, quienes asumirán el rol de ofrecer reconocimientos a todos aquellos exalumnos que lograron destacar en sus profesiones. Se trata de la casa de estudios donde Jenni se formó académicamente.

Durante el acto, se destacarán todos sus aportes en cuanto a la situación de los inmigrantes y también la comunidad latina que permanece en Estados Unidos, ya que siempre se le vio luchando como activista en defensa de estas personas, que en diversas ocasiones terminan viéndose en aprietos por su estado sin papeles en dicho país.

Jacqie Rivera es la actual directora de “Jenni Rivera Enterprises”, razón por la cual será la encargada de recibir este reconocimiento en nombre de su fallecida madre, ya que ella ocupa el puesto para seguir difundiendo el legado que su progenitora dejó. “Mi mamá siempre fue una mujer determinada y soñadora. Su educación en la universidad fue una parte importante de sus inicios, un lugar donde creyó que todo era posible”, añadió.

Rivera compartió un comunicado para manifestarse sobre este paso, que aunque no esté físicamente, su madre sigue dando, ya que se ha convertido en una muestra de inspiración no solo para los artistas, sino también para los estudiantes: “Es un recordatorio de que la historia de la Diva de la Banda sigue inspirando a muchas personas a luchar por sus sueños, sin importar de dónde vengan”.

“Ella nos enseñó lo que significa superar desafíos, mantenernos fieles a nuestras raíces y usar el éxito como una plataforma para elevar a los demás. Jenni es un poderoso modelo a seguir. Su legado nos recuerda que nuestras voces importan, nuestras historias importan”, finalizó diciendo en un comunicado en el cual se destaca no solo su profesionalismo, sino también el amor por su madre.

Sigue leyendo:

· Emiliano Aguilar explica el fuerte altercado con ex de Jenni Rivera

· Jenicka López recuerda a su madre Jenni Rivera con tema de Bad Bunny

· Han llegado a un acuerdo confidencial sobre las regalías de Jenni Rivera