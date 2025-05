Emiliano Aguilar explica el fuerte altercado con ex de Jenni Rivera

Emiliano Aguilar, hijo del reconocido cantante Pepe Aguilar, protagonizó un escándalo luego que se fuera a los golpes, presuntamente, con una ex pareja sentimental de Jenni Rivera. Sin embargo, no se entendía la razón por la que ocurrió este hecho violento, ya que todo se registró después de que la entrevista finalizó y él pretendía retirarse del lugar.

Las cámaras de seguridad del sitio captaron el fuerte encontronazo entre varios hombres, ya que el equipo de trabajo de Aguilar intervino en la disputa para defenderlo de este hombre que se había acercado para agredirlo físicamente. Por ello, colgó un video en sus redes sociales para explicar lo que realmente había ocurrido, ya que existían demasiadas versiones.

“Yo iba al carro porque ya me iba. Sale un vato pelón, no sé quién era, empieza a decir: ‘¿Tú eres el de la entrevista? Le dije que sí, y luego se me pone en posición de pelea. Él me dijo que ¿por qué andaba diciendo que Tijuana y fu… ¿Trump? Entonces, como que el vato me quería pelear. Yo vi que la reja estaba abierta y sin pensarlo fue y le empecé a dar. A mí me enseñaron a defenderme no me importa quién seas”, explicó un breve video que subió a sus redes sociales oficiales.

El hermano de Ángela Aguilar destacó que no tenía conocimiento de quién se trataba la persona con la que estaba teniendo un altercado físico, al tiempo que subrayó que no importa quién sea; simplemente va a buscar la forma de defenderse si alguien llega a agredirlo.

Además, el rapero se dirigió directamente a “Don Cheto”, ya que él lo había invitado al programa donde generó toda la disputa. Sin embargo, la mayor sorpresa de Emiliano fue que nunca llegó ni le avisó, razón por la cual le criticó que hayan subido ese video a su canal de YouTube: “Yo no sabía que era el ex de Jenni Rivera, para mí era un pelón que venía a ca… el palo, para que se den cuenta de la realidad de la historia. Ese vato salió de la nada”, agregó.

“Don Cheto” a través de sus redes sociales, publicó un video en el que le respondió a Emiliano, explicando que no asistió a la entrevista porque estaba enfrentando problemas de salud, lo que le impidió acercarse a trabajar con total normalidad. Además, dijo que ese video no dependía de él, ya que hay todo un equipo encargado de manejar algunas plataformas digitales a su nombre.

