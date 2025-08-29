Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 29 de agosto de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 29 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 29 de agosto

Los números ganadores son: 01 05 18 20 21 22 23 27 31 32 39 40 47 50 55 56 67 68 69 77

Números ganadores de Numbers del viernes 29 de agosto

Combinación mediodía: 01 09 09

Combinación noche: 06 07 07

Números ganadores de Win 4 del viernes 29 de agosto

Combinación mediodía: 06 06 04 06

Combinación noche: 01 03 00 05

Números ganadores de Take 5 del viernes 29 de agosto

Combinación mediodía: 03 12 18 22 23

Combinación noche: 07 16 20 24 30

Números ganadores de Cash4Life del viernes 29 de agosto

Los números ganadores son: 05 25 44 53 55

Consejos para aumentar tus opciones de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunas tácticas para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es importante buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números que vas a jugar.

También, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial establecer un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar problemas económicos.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

