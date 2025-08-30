Esposa de Bruce Willis dice que él la recuerda por “momentos”

Emma Heming Willis ofreció una entrevista a ABC donde dio detalles sobre su esposo, Bruce Willis, después de que en el año 2022 fuera diagnosticado con afasia, razón por la cual se vio en la obligación de no continuar con su carrera, dado que no estaba en condiciones de poder seguir trabajando. Ella reveló lo duro que ha sido verlo recordándola por segundos y luego ya no.

Emma mencionó que, sin duda, no es una situación compleja solo para ella, sino para toda la familia, ya que con el transcurrir del tiempo todo va empeorando y no existe un tratamiento que lo haga mejorar por completo: “Tiene una risa tan sincera… Y a veces se le ve ese brillo en los ojos o esa sonrisa burlona. Me transporto. Es difícil verlo porque, tan rápido como aparecen esos momentos, luego se van“.

Bruce, desde muy joven, siempre fue una persona muy activa, y cuando hacían reuniones con sus parientes, hasta él se burlaba de sí mismo para marcar la diferencia durante esos momentos tan íntimos que existían entre todos ellos. Sin embargo, con el transcurrir de los días, las cosas se tornaron un poco negativas para ella, ya que él dejó de ser el mismo sin entender el motivo, dado que la pasión entre ellos ya no era igual.

“Para ser alguien muy hablador y comprometido, era un poco más tranquilo. Y cuando la familia se reunía, simplemente se metía un poco en sí mismo (…). Se sentía un poco distante, frío, no como Bruce, que es cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario me alarmó y me dio miedo. No entendía qué estaba pasando y pensaba: ‘¿cómo puedo seguir en un matrimonio que no se parece al que teníamos?'”, dijo a ABC.

Emma dijo que al actor no le está funcionando el cerebro como debería, mientras que el habla ha ido extinguiéndose de manera progresiva. Por ello, la familia tomó la determinación de llevarlo a un sitio donde atienden esos casos y ya no viven con él porque necesita ayuda de un especialista.

“Bruce goza de muy buena salud en general, es solo que le está fallando el cerebro. El lenguaje está desapareciendo y, como saben, hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma de comunicarnos con él que es muy, muy distinta”, agregó.

