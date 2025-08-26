Emma Heming asegura que Bruce Willis goza de buena salud pese a su demencia

Emma Heming Willis, esposa Bruce Willis, asegura que el actor continúa “muy activo” a más de tres años de haberse retirarse de la actuación, luego de que la familia anunció en 2022 que Willis padecía afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta la comunicación, y en 2023 confirmaron que la condición había evolucionado a demencia frontotemporal.

“Bruce todavía se mueve muy bien. En general, Bruce goza de muy buena salud”, contó Emma a la periodista Diane Sawyer, en el especial de ABC News ‘Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey’, que se transmite esta noche a las 8/7c en ABC y al día siguiente en Hulu y Disney+.

“Es solo que su cerebro le está fallando… El idioma está desapareciendo, y hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma diferente de comunicarnos con él”, agregó.

Emma recordó que los primeros signos aparecieron cuando Bruce empezó a mostrarse “más tranquilo” en situaciones sociales, algo inusual en un hombre conocido por ser conversador y carismático.

“Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario fue alarmante y aterrador“, mencionó.

En medio de la enfermedad, su esposa afirmó que todavía hay momentos en que la personalidad y el humor de Bruce brillan, especialmente en su risa sincera y en su mirada.

Cabe mencionar que las hijas del actor también han compartido su experiencia en redes sociales, entre ellas, Rumer, quien dedicó una publicación el Día del Padre, recordando la importancia de aprovechar los momentos con su padre y expresando gratitud por su presencia en su vida.

“Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras aún podías contármelo todo. Pero sé que no querrías que estuviera triste hoy, así que intentaré simplemente estar agradecida, recordándome lo afortunada que soy de que seas mi papá“, escribió.

La familia celebró recientemente el cumpleaños 70 de Willis con imágenes inéditas del actor retirado, mostrando el amor y la unión familiar que lo rodea.

