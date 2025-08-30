José Mourinho acumula más de $100 millones de dólares tras sus siete despidos de clubes

La caída en desgracia de José Mourinho en el fútbol de élite se aceleró este viernes cuando fue despedido del Fenerbahçe, dos días después de que logró que el club turco regresara a la Liga de Campeones tras una larga ausencia.

Su despido del Fenerbahçe ha supuesto el séptimo de su carrera deportiva. Son muchos, como también han sido sus éxitos desde que empezó su andadura como técnico del primer equipo del Benfica.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces donde Mourinho ha encontrado un auténtico filón millonario. Y no solo hablamos de los contratos mareantes que ha tenido en su carrera, sino también de los finiquitos que ha cobrado el portugués tras ver su contrato terminado antes de tiempo.

El Fenerbahçe tras la interrupción del contrato del DT portugués deberá pagarle 15 millones de euros, con los que Mourinho superará los 100 millones de euros, solo en finiquitos.

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Todos los despidos de Mourinho:

Chelsea (2007): 20,9 millones

Real Madrid (2013): 19,7 millones

Chelsea (2015): 9,6 millones

Manchester United (2018): 22 millones

Tottenham (2021): 17,4 millones

Roma (2024): 3,5 millones

Fenerbahçe (2025): 15 millones

Futuro incierto

Tras su abrupta marcha del Fenerbahçe justo en el inicio de la temporada, el técnico portugués se tomará unas semanas para reflexionar sobre su futuro.

‘The Special One’ no se ha tomado nunca largos periodos de tiempo sin entrenar, así que es previsible que esté atento al mercado para escuchar posibles ofertas que puedan cumplir con sus exigencias tanto deportivas como económicas.

Se habló en las últimas semanas de un posible interés del Nottingham Forest de la Premier League o incluso de los cantos de sirena de Arabia Saudí, quienes bañarían al portugués en oro en un entorno mucho menos exigente que en Europa. ¿Cuál será el próximo destino de Mourinho?

