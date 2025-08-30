Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 30 de agosto

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este sábado? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

¿Va a llover? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 1% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:21 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:32 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 79 grados Fahrenheit (17 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.