5 alimentos que puedes cocinar en tu freidora de aire en minutos

La versatilidad de la freidora de aire la ha convertido en un electrodoméstico clave que permite cocinar alimentos de manera rápida, sencilla y con una textura crujiente sin el exceso de grasa. Hay alimentos, como los muslos de pollo, los garbanzos e incluso los muffins, que quedan muy bien al cocinarlos en la freidora de aire.

Alimentos que puedes preparar en tu freidora de aire

Te mostramos porque estos cinco alimentos son ideales para cocinar en la freidora de aire, y como una experta ofrece algunos consejos de cocina para que el resultado sea apetitoso y saludable.

Productos horneados

Puedes hacer un pastel en la freidora de aire. Crédito: Shutterstock

La freidora de aire cumple funciones como los hornos de convección compactos, muy prácticos para hornear cupcake, pasteles, magdalenas y galletas en poco espacio. Los muffins se hornean entre 12 a 15 minutos a 374 °F, se recomienda usar moldes de silicona.

Dumplings

Los dumplings congelados se pueden cocinar perfectamente en la freidora de aire sin necesidad de descongelarlos. Solo basta con untarlos con un poco de aceite para freírlos. La temperatura para que los dumplings queden crujientes por fuera y jugosos por dentro es entre 350 y 400 grados Fahrenheit durante 8 a 12 minutos. Se deben voltear a la mitad de tiempo para que se doren por ambos lados.

Proteínas

Los huevos duros se cocinan en la freidora de aire entre 15 a 9 minutos, dependiendo de la consistencia que deseemos en la yema. Crédito: Shutterstock

Los muslos de pollo, el salmón y los huevos se puede cocinar de manera saludable en la freidora de aire con excelentes resultados.

La nutricionista principal de ButcherBox, Amy Shapiro, explica a Health que la freidora de aire es una forma saludable de cocinar proteínas de alta calidad, sin pasar horas en la cocina.

Para que los muslos de pollo con hueso y piel queden jugosos por dentro y crujientes por fuera, la experta recomienda condimentarlos con sal, pimienta y ajo en polvo. Luego, cocínalos en la freidora de aire a 375 grados Fahrenheit durante 20 minutos, volteándolos a la mitad del tiempo de cocción.

Cocinar el salmón en la freidora de aire no solo es una forma rápida, sino que también reduce los olores y saludable. El salmón es una fuente segura de ácidos grasos omega-3, antiinflamatorios, proteínas y varias vitaminas y minerales esenciales para la salud del corazón y el cerebro.

Para un filete de salmón jugoso, basta con untarlo con mostaza de Dijon y miel, y freírlo al aire por 374 °F entre 7 a 9 minutos.

Mientras que los huevos se preparan en la freidora de aire a 135 °C durante unos 15 minutos, sin necesidad de hervirlos. Con este método, se consiguen unas yemas perfectamente cuajadas y cáscaras fáciles de pelar.

Garbanzos

Los garbanzos son ricos en proteínas y fibras. Agrega especias y sal antes de llevarlos a la freidora de aire para un snack crujiente. Crédito: Shutterstock

El alto perfil nutricional de esta legumbre la convierte en un ingrediente ideal para una gran variedad de recetas. Con la freidora de aire, puedes asarlos para lograr una textura crujiente y llena de fibra, proteínas de origen vegetal y magnesio.

Para prepararlos asados, simplemente enjuágalos, sécalos, agrega un poco de sal y especias y cocínalos a unos 190 °C durante 12 a 15 minutos para obtener una textura crujiente perfecta.

Nueces y semillas

Tostar frutos secos y semillas es rápido y fácil, y son perfectos para un snack o para complementar otros alimentos. Se recomienda una temperatura baja (unos 150 °C) para evitar que se quemen y agitar la canasta a la mitad para lograr un tueste uniforme.

Sigue leyendo:

.7 alimentos que debes evitar meter en la freidora de aire

.Nuggets de pollo caseros: deliciosos, fáciles de preparar y sin harinas

.Despídete de las manchas de salsa de los contenedores plásticos con este truco

