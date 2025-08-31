Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 31 de agosto de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 31 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 03 04 07 17 22 23 26 29 30 35 39 40 50 52 53 54 57 62 65 75

Números ganadores de Numbers del domingo 31 de agosto

Combinación mediodía: 00 04 05

Combinación noche: 03 00 08

Números ganadores de Win 4 del domingo 31 de agosto

Combinación mediodía: 04 02 02 07

Combinación noche: 03 08 06 09

Números ganadores de Take 5 del domingo 31 de agosto

Combinación mediodía: 01 04 11 22 33

Combinación noche: 06 08 12 19 30

Números ganadores de Cash4Life del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 16 19 27 46 58

Consejos para mejorar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay varios trucos para aumentar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es muy útil buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números que vas a jugar.

En segundo lugar, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja contar con un presupuesto y apegarse a él. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

