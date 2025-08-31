SNAP en Texas: Quiénes recibirán su pago la primera semana de septiembre 2025

Millones de residentes de Texas comenzarán a recibir sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a partir del 1 de septiembre de 2025. Conocido comúnmente como “cupones de alimentos”, SNAP representa un respaldo económico vital para hogares de bajos ingresos en todo el estado.

Administrado por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés), el programa SNAP ofrece asistencia mensual para la compra de alimentos esenciales. Los beneficios se depositan directamente en la Lone Star Card, una tarjeta electrónica que funciona como una tarjeta de débito en supermercados y tiendas autorizadas.

¿Quiénes reciben SNAP en la primera semana de septiembre?

La distribución de los pagos SNAP en Texas se realiza de manera escalonada, de acuerdo con los últimos dos dígitos del número EDG (Eligibility Determination Group). Para septiembre de 2025, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

EDG 00–03 : 1 de septiembre

: 1 de septiembre EDG 04–06 : 2 de septiembre

: 2 de septiembre EDG 07–10 : 3 de septiembre

: 3 de septiembre EDG 11–13 : 4 de septiembre

: 4 de septiembre EDG 14–17 : 5 de septiembre

: 5 de septiembre EDG 18–20 : 6 de septiembre

: 6 de septiembre EDG 21–24: 7 de septiembre

Este calendario permite que los fondos se distribuyan de forma organizada y evita la saturación en puntos de venta y en la red de asistencia.

¿Qué se puede comprar con SNAP en Texas?

Los beneficios de SNAP permiten adquirir una amplia variedad de alimentos, entre ellos:

Frutas y verduras frescas o congeladas

Carnes, pescados y aves

Productos lácteos como leche, yogur y queso

Panes, cereales y granos

Snacks y bebidas no alcohólicas

Semillas y plantas comestibles para cultivo en el hogar

Cabe destacar que no se pueden usar los beneficios para comprar productos no alimentarios, bebidas alcohólicas ni alimentos preparados para consumo inmediato.

Cómo aplicar al programa SNAP y revisar el saldo de la tarjeta

Para saber si califica para SNAP, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios de ingresos y patrimonio establecidos por el estado. También se evalúan factores como la cantidad de personas en el hogar y el empleo. Las solicitudes pueden presentarse en línea a través del portal YourTexasBenefits.com, por teléfono, en persona, por correo o fax. En la mayoría de los casos, se requiere una entrevista antes de aprobar los beneficios.

El saldo de la tarjeta Lone Star puede consultarse en línea, mediante la app oficial o llamando al número de atención al cliente que figura al reverso de la tarjeta.

