Verónica Bastos se molesta con actriz Ana Karina Manco por hablar mal de Costa Rica

Verónica Bastos se molestó con la actriz venezolana Ana Karina Manco por los comentarios que hizo sobre Costa Rica, ya que criticó a la gente de esa nación, en la que nació la famosa conductora de La Mesa Caliente.

En una historia en Instagram, la tica le escribió: “Lady venezolana malagradecida. Mi país se caracteriza por recibir a todos aquellos que salen del suyo buscando una mejor vida. Pero como estás tan frustrada y enojada, ¿por qué no te regresas al tuyo?”.

Además de esto, afirmó: “Te compro el boleto de avión, no mereces vivir entre los míos que según tú son tan agresivos. Exijamos una disculpa pública y pura vida”.

¿Qué dijo Ana Karina Manco de Costa Rica?

En su cuenta en Instagram compartió un mensaje en el que habló de cómo no la pasa nada bien cada vez que le toca manejar en este país, pues asegura que los conductores son irrespetuosos.

“Es el país más agresivo que hay manejando, el tipo de atrás casi me mata, son agresivísimos, el pura vida es totalmente falso, esto es una hipocresía. La gente más agresiva que he conocido en toda mi vida es aquí, todos te tiran el carro”, afirmó.

“En cada media esquina hay un choque, es una cosa cultural, pero qué gente de verdad”, destacó.

Asegura que la gente es muy violenta y que la frase ‘pura vida’ es solo mercadeo.

El mensaje de Ana Karina Manco ha causado revuelo en redes sociales, muchos consideran que sus palabras fueron erradas y que merece una disculpa. Tal como lo ha pedido Verónica Bastos, quien ha defendido a su gente y a su país, al explicar que no son violentos.

