window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 productos de Amazon que arrancan septiembre con más de 50% de descuento

Arranca septiembre aprovechando estos 10 productos de Amazon con rebajas que superan el 50% de descuento

Amazon tiene publicadas ofertas por tiempo limitado, así que revisa siempre si continán activas.

Amazon tiene publicadas ofertas por tiempo limitado, así que revisa siempre si continán activas. Crédito: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

Septiembre comenzó con fuertes promociones en Amazon y hay artículos para el hogar, tecnología y cocina que están rebajados al 50% o más de su precio original.

Desde una amplia cajonera hasta un cabezal de ducha y un CPU que mantiene una oferta imperdible. Te presentamos algunos productos que ahora mismo puedes comprar con un descuento descomunal.

10 productos de Amazon con 50% de descuento o más

1. WLIVE Cajonera de tela con 9 cajones

Una torre de almacenamiento práctica y resistente, ideal para dormitorios, pasillos o la habitación del bebé. Su diseño rústico con marco metálico y parte superior de madera le da un toque elegante.

  • Precio original: $115.99
  • Descuento: 52%
  • Precio actual: $55.99

2. Paquete de 8 recipientes de vidrio de 36 oz

Perfectos para almacenar comida de manera hermética, con tapas a prueba de fugas. Sirven para loncheras o para mantener la despensa organizada.

  • Precio original: $64.99
  • Descuento: 51%
  • Precio actual: $31.99

3. Laptop HP de 15.6” con 32 GB RAM y 1 TB SSD

Una portátil potente para trabajo y estudio, con procesador Intel, pantalla FHD y conectividad WiFi 6E.

  • Precio original: $2,499.00
  • Descuento: 80%
  • Precio actual: $499.00

4. Cafetera programable Black+Decker para 12 tazas

Un clásico de cocina con temporizador para preparar café recién hecho a la hora que desees.

  • Precio original: $40.99
  • Descuento: 51%
  • Precio actual: $19.99

5. Juego de cuchillos McCook con bloque y afilador

Incluye 15 cuchillos de acero inoxidable alemán con afilador integrado, ideal para cualquier cocina.

  • Precio original: $125.99
  • Descuento: 52%
  • Precio actual: $59.99

6. Set de ollas y sartenes CAROTE con revestimiento cerámico

Apto para inducción, con superficie antiadherente y diseño en color rojo.

  • Precio original: $139.99
  • Descuento: 50%
  • Precio actual: $69.99

7. Estantes flotantes QEEIG para baño

Un juego de dos estantes en acabado marrón rústico, perfectos para organizar y decorar sobre el inodoro.

  • Precio original: $29.82
  • Descuento: 66%
  • Precio actual: $9.99

8. Cabezal de ducha Cobbe filtrado con 6 modos

Mejora la presión del agua, incluye filtros para suavizarla y eliminar cloro, ideal para agua dura.

  • Precio original: $39.99
  • Descuento: 50%
  • Precio actual: $19.98

9. Mochila de viaje MATEIN con puerto USB

Antirrobo, resistente al agua y compatible con laptops de 15.6”, ideal para trabajo, universidad o viajes.

  • Precio original: $39.96
  • Descuento: 57%
  • Precio actual: $17.37

10. Dell OptiPlex 7020 Plus de 20 núcleos

Computadora de escritorio con procesador Intel i7 de 14ª generación, 32 GB de RAM y 1 TB SSD, pensada para alto rendimiento.

  • Precio original: $3,599.00
  • Descuento: 72%
  • Precio actual: $999.99

En esta nota

Amazon
Trending
Contenido Patrocinado
Trending