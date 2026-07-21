Tribunal federal suspende revocación de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS y asilo
La reciente sentencia frena los efectos normativos derivados de la ley conocida como "One Big Beautiful Bill Act"
Un tribunal federal otorgó una medida cautelar de emergencia para suspender la aplicación de nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que amenazaban con retirar los permisos de trabajo a miles de beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo.
La sentencia mantiene su vigencia durante el desarrollo del litigio y frena los efectos normativos derivados de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act. La medida legal evita que los beneficiarios del TPS pierdan su permiso para trabajar legalmente a partir del 22 de julio.
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