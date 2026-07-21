Tribunal federal suspende revocación de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS y asilo

Un tribunal federal otorgó una medida cautelar de emergencia para suspender la aplicación de nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que amenazaban con retirar los permisos de trabajo a miles de beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo.

La sentencia mantiene su vigencia durante el desarrollo del litigio y frena los efectos normativos derivados de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act. La medida legal evita que los beneficiarios del TPS pierdan su permiso para trabajar legalmente a partir del 22 de julio.

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