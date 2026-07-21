Claire Valdez en ruta a ocupar escaño de Nydia Velázquez: “Nuestro mensaje realmente resonó en la comunidad latina”

NUEVA YORK – Claire Valdez, nominada demócrata por el distrito congresional 7 en Nueva York que deja la boricua Nydia Velázquez, considera que, si más votantes hubieran acudido a las urnas en las primarias del 24 de junio, los resultados no habrían sido distintos o no la hubiesen desfavorecido.

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“Yo no creo que el resultado de la contienda hubiese sido distinto si más gente hubiera votado, pero eso no hace que yo no desee que tanta gente como fuera posible participara de la democracia”, afirmó la socialista democrática en entrevista exclusiva con El Diario.

La asambleísta estatal del distrito 37 de Queens planteó que “un montón de cosas diferentes” llevaron a que miembros de comunidades como la hispana favorecieran mayoritariamente su candidatura y no la de sus contrincantes Antonio Reynoso (presidente del condado de Brooklyn) y Julie Won (concejal de Queens).

Valdez, quien fue endosada por el alcalde Zohran Mamdani, argumentó que el trabajo en el terreno sumado a una campaña que “resonó” en distintos grupos poblacionales al centrarse en los temas que impactan el día a día de la clase trabajadora fue clave para su triunfo.

“En esta campaña fuimos muy agresivos en el terreno (‘ground game’). Nosotros tocamos unas 320,000 puertas en nuestro distrito. Yo creo que nuestro mensaje realmente resonó en la comunidad latina, en la comunidad puertorriqueña, comunidades migrantes a lo largo del distrito. Nosotros estamos peleando para abolir ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), para impuestos a los ricos, para ganar protecciones laborales para todos los trabajadores y para construir y asegurar vivienda asequible y protecciones muy fuertes para los inquilinos. Y yo creo que eso es lo que los neoyorquinos de la clase trabajadora necesitan desesperadamente ahora. Hay una profunda crisis de asequibilidad y yo creo que hablar específicamente a la pregunta de valores anticoloniales…Yo fui una candidata que fuertemente me opuse al genocidio en Gaza reconociendo que necesitamos una solidaridad profunda internacional alrededor de esas batallas coloniales en todo el mundo y esto se extiende, obviamente, a Puerto Rico y pelear por la autodeterminación y una libertad real en la isla, que sigue siendo una colonia de EE.UU.”, sostuvo.

Aunque las encuestas ubicaban a Reynoso y a Valdez muy cerca el uno del otro o con apenas par de puntos porcentuales de diferencia, los datos finales de Vote Hub arrojaron que Valdez logró un 59.3% frente a Reynoso que obtuvo 33.0%. Won consiguió un 7%.

Sin embargo, el alto nivel de absentismo electoral se volvió a reflejar en la pasada consulta con cerca del 90% de votantes que no participó de la jornada.

Datos de la Junta Electoral apuntan a que un total de 420,527 personas acudieron a las urnas en las elecciones primarias. De esa cantidad, 172, 743 votaron de manera anticipada durante un periodo de nueve días.

La cifra anterior representa el 45% de las personas que acudieron a votar anticipadamente en las primarias para la alcaldía del año pasado.

Un análisis de The City Reporter concluye que 11,573 votos fueron emitidos por electores nuevos y la mayoría jóvenes (“baby boomers” y los milenials). Parte de esta población serían neoyorquinos que se registraron después de las elecciones generales de 2024, destaca el informe.

En el caso de la elección en la que Mamdani fue electo, 2.2 millones de personas votaron, lo que se considera la cifra más alta en cualquier elección a alcalde desde el 1969.

De acuerdo con “2025 Voters Anaysis Report”, la participación en las elecciones generales alcanzó el 41.6%, la más alta registrada en unos comicios de la ciudad de NY en más de 50 años y casi el doble del 23.3% registrado en 2021.

“Todos los distritos experimentaron aumentos de dos dígitos en la participación durante las elecciones generales; Manhattan lideró la participación general con un 48.5 %, mientras que El Bronx registró la más baja, con un 30.3%”, especifica el informe.

El texto añade como uno de los aspectos más destacados de la jornada la participación de los jóvenes.

“Los votantes de entre 18 y 29 años acudieron a las urnas en un 41.9 % durante las elecciones generales —más del triple de la tasa del 11.1 % registrada en 2021—, lo que redujo la edad media de los votantes de 55 a 50 años”, agrega la evaluación.

Valdez reconoce que hay trabajo por hacer para convencer a más electores a ejercer la democracia a través del voto.

“Para mí, la máxima participación de votantes siempre es mejor si queremos que nuestra democracia sea fuerte y próspera. Yo vengo del movimiento obrero y yo creo fuertemente en los requisitos del movimiento sindical fortaleciendo nuestra democracia, así que eso es un proyecto a largo plazo, pero tienes razón, la abstención de los votantes en la ciudad de NY…es tradicionalmente muy baja y necesitamos pelear contra eso. Yo me siento muy orgullosa de formar parte de la coalición que ayudó a ganar en el 2025 a Zohran Mamdani y que ganó ahora nuevamente. Hay muchos votantes jóvenes, primeros votantes, inquilinos votantes que tradicionalmente no representaban una muestra grande del electorado. Tenemos que seguir construyendo desde ese éxito”, indicó la miembro del Socialistas Democráticos de América de la ciudad de Nueva York (NYC-DSA), entidad que también endosó su candidatura.

En esa gestión, es esencial, según Valdez, ser efectivos en ejecutar a nivel gubernamental lo que se prometió en campaña.

“Yo creo que el alcalde ha sido muy exitoso en los primeros siete meses en restaurar el camino para hacer nuestros negocios más rápidos, para congelar la renta por contratos de uno y dos años en la ciudad para rentas estabilizadas de inquilinos, empezar la batalla por cuidado infantil universal y ese proceso está empezando ahora. Yo creo que, cuando la gente trabajadora ve eso, no solo importa elegir a alguien sino en lo que esa persona pueda hacer por ellos, esta es la forma en la que cambiamos al electorado, así es como cambiamos los hábitos alrededor de participar en la democracia. Pero hay mucho más que podemos hacer en términos del alcance de los votantes. Tenemos que asegurarnos que le hablamos a la gente en la manera en que ellos hablan, que estamos haciendo campañas de registros de votantes realmente capturando el tipo de energía que la tienen en este momento particular. Si electores jóvenes están saliendo por primera vez a votar, nosotros necesitamos que sigan saliendo. Eso es realmente esencial”, analizó.

Agenda “audaz”, ¿con progresistas?

En esa dirección, señala que se está enfocando en una agenda “audaz” para que más comunidades, como la hispana, vean en el Partido Demócrata una opción a futuro.

“Estamos trabajando en una visión más amplia que apoye a la clase trabajadora para que peleen por cosas como ‘Medicare for All’, abolir a ICE, acabar con las guerras de nunca acabar y tomar todo ese dinero que se está usando ahora quebrando nuestras comunidades. Ha habido redadas de ICE por todo el distrito y en Puerto Rico también…Una agenda que diga que esa agencia ha fallado, los miles de millones de dólares que se le han asignado no nos mantienen seguros. Ese dinero sería mejor invertido en construir hospitales, en el financiamiento del sistema público de educación, transporte masivo, financiar un nuevo ‘Green New Deal’ para luchar contra el cambio climático. Yo creo que podemos ganarnos de nuevo a la gente de una manera real…Es establecer una agenda audaz en el Partido Demócrata para que los votantes hispanos regresen”, expone.

“Para esa agenda audaz, usted necesita el apoyo de las muchas facciones en el Partido Demócrata. En estos momentos, ¿usted puede decir que el Partido Demócrata en su mayoría está detrás de su candidatura o no?”, indaga este periódico.

“El Partido Demócrata es un partido grande…pero lo que hemos visto en los últimos días con la enmienda de Massie (representante republicano de Kentucky Thomas Massie) que un número récord de demócratas votó para decir que no querían enviar más dinero para Israel en apoyo a este genocidio (en Gaza). Yo creo que es una señal…de que hay cambios ocurriendo y estas ideas están ganando popularidad y ciertamente en la medida en que más demócratas progresistas ganen, no solo en NYC pero a lo largo del país, estamos mostrando que hay apetito para el electorado demócrata para este tipo de política”, responde Valdez, quien en el periodo de campaña se enfrentó directamente a sus contendientes contra el financiamiento por parte de AIPAC.

“Durante la campaña, algunos de sus oponentes la identificaron como una candidata con poco conocimiento de las comunidades. Por ejemplo, la fiscal general Letitia James dijo que líderes como usted no entienden la política de NY, las diferencias entre los distritos, etc. ¿Usted cree que ha logrado superar esa caracterización por parte de algunos líderes del Partido Demócrata?”, cuestionamos.

“Yo espero reunirme con todos los miembros del Partido Demócrata en conferencia, porque necesitamos crear esas relaciones antes de hacer las cosas. Yo creo que lo que las elecciones demostraron, ganamos este distrito por más de 20 puntos y absolutamente todos los grupos demográficos en el distrito también, claramente fue que el mensaje de esta campaña y que yo asumí como candidata resonó en los votantes. Yo voy al Congreso con un mandato real para pelear por las cosas en las que basé mi campaña y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para asegurar que ganemos”, replica.

Conversaciones con Nydia Velázquez

Valdez, originaria de Lubbock, Texas, reveló que una de las líderes con la que busca estrechar relaciones es Velázquez, quien apoyó a Reynoso en la contienda.

“Hemos tenido algunas conversaciones. Desde la elección, hemos hablado básicamente de cómo sería la transición. Yo espero tener más conversaciones con ella sobre eso. Para mí, y yo creo que para la congresista también, lo más importante es que este distrito tenga la representación que merece. Estamos sirviendo a un distrito que sigue siendo muy de clase trabajadora. A comunidades las siguen dejando atrás una y otra vez. Se necesitan servicios sólidos para los constituyentes. Para mí tener continuidad ahí en la oficina es realmente esencial y la congresista quiere asegurarse de que eso pase y de que yo apoye lo suficiente en esta transición. Así que espero muchas más conversaciones especialmente sobre el trabajo que ha hecho por la isla que tiene que continuar…”, anticipa.

A preguntas sobre hasta qué punto Velázquez se comprometió en guiarla en el proceso de transición, contesta: “Ella expresó su apoyo…y yo quiero la silla y ella quiere asegurarse que yo tenga éxito porque el éxito de la persona que ocupe este escaño es el éxito del distrito y de la gente que queremos representar. Ella quiere ser colaboradora de la misma manera en que ha sido mentora y ha motivado a otros jóvenes en el Partido a lo largo de los años. Yo creo que ella quiere ofrecerme ese mismo apoyo”.

Con Reynoso, dice que espera poder trabajar, aunque solo hablaron brevemente el día de la elección.

“El me ofreció sus felicitaciones. De la misma manera, vamos a estar trabajando juntos. El sigue siendo el presidente del condado de Brooklyn y el 35% del electorado que votó por él yo quiero que sientan que en mí también tienen una voz. Yo voy a representar a cada persona en el distrito”, asegura.

“Yo soy una muy orgullosa socialista democrática”

Valdez cataloga como “increíblemente importante” identificar puntos en común y establecer coaliciones de cara a las elecciones de medio término.

“Nosotros no ganamos con un pequeño grupo de personas. Necesitamos construir coaliciones fuertes y duraderas. Y esto yo lo aprendí en mis días como organizadora sindical también. Las cosas que nos unen contra nuestros enemigos, malos jefes, multimillonarios, muchas corporaciones, las cosas que nos unen son tan esenciales y fuertes. Yo soy una muy orgullosa socialista democrática, esa es la campaña que yo llevé y quién soy, pero hay muchos compañeros progresistas, particularmente en este distrito que tienen una larga de organización, construir con ellos y asegurarme que estamos luchando hombro a hombro, va a ser bien importante si queremos lograr las cosas en las que basé mi campaña, abolir ICE, Medicare for All, construir el movimiento sindical, luchar por vivienda asequible y mucho más”, abunda.

La carrera por el distrito 7, que incluye zonas de Brooklyn y Queens, dejó expuestas las fisuras dentro del Partido entre progresistas y socialistas, pero también confirmó la influencia de la figura de Mamdani. Del bloque socialista fueron varios los candidatos respaldados por el alcalde que prevalecieron, como, por ejemplo, Darializa Avila Chevalier y Brad Lander, nominados al Congreso por el distrito 13 y el 10, respectivamente.

La contienda por el distrito 7 estuvo caracterizada, principalmente, por las posiciones encontradas entre quienes apoyaban la candidatura de Valdez versus los que apoyaban a Reynoso a raíz de los endosos opuestos de Velázquez y Mamdani.

En enero, Velázquez endosó públicamente a Reynoso por entender que, no solo era el más capacitado para atender las necesidades de la clase trabajadora y los reclamos de asequibilidad, sino para defender los intereses de Puerto Rico a nivel federal. En noviembre pasado, la representante federal anunció que no aspiraría a un nuevo término.

En una entrevista con New York Times luego del endoso de Mamdani a Valdez, Velázquez anticipó que lo anterior crearía una división entre los miembros de la coalición que lo ayudó a llegar a la posición.

Dado el amplio bagaje de la congresista en el manejo de temas relacionados con Puerto Rico durante sus más de 30 años de carrera en Washington D.C., los asuntos del territorio fueron clave para todos los candidatos como parte de la campaña.

Tanto Reynoso como Valdez presentaron plataformas centradas en los asuntos de Puerto Rico con los temas que serían prioritarios en esa dirección de llegar a la Capital federal.

En la próxima parte de esta entrevista exclusiva, conversamos con Valdez sobre su agenda para Puerto Rico que, entre otras cosas, incluye impulsar legislación para un proceso de autodeterminación en el que los boricuas puedan decidir su estatus político. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario.

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