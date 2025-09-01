AFA anunció los shows musicales para el posible último partido oficial de Messi en Argentina

No es solo un partido. Es un punto final escrito con aplausos, nostalgia y gratitud. El 4 de septiembre, cuando la Selección Argentina reciba a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericana rumbo al Mundial 2026, Lionel Messi vivirá su último acto oficial como local con la camiseta albiceleste.

El Monumental, testigo de tantas conquistas, será escenario de una despedida que quedará grabada en la memoria emocional del fútbol argentino.

Y para tal celebración la previa del encuentro estará marcada por una propuesta especial: tres shows musicales animarán a los asistentes antes del partido ante Venezuela.

Según informó la organización del seleccionado, La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de llevar el cuarteto al escenario. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) optó por modificar la tradición y anticipar la celebración, buscando generar un clima festivo desde las primeras horas de la tarde en Núñez.

🇦🇷 🎵 En la previa al partido de Argentina vs. Venezuela, habrá shows en vivo de La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.



ℹ️ @CastanaresLucho pic.twitter.com/jTBmFmvqoD — Argentina (@DataArgentina_) September 1, 2025

A casa llena

Se espera un Monumental colmado este jueves y la organización les está pidiendo a quienes accedieron a las entradas, que llegue al estadio con suficiente antelación, sugiriendo un ingreso al menos dos horas antes del inicio del partido para aprovechar la totalidad de la previa.

“Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez”, indicó el comunicado oficial.

El partido entre Argentina y Venezuela está programado para el jueves 4 de septiembre a las 20.30 (hora local) en el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate.

Messi llegó a Argentina

Durante la tarde de este lunes, Messi arribó al país procedente de Estados Unidos, acompañado por Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter Miami.

El propio capitán argentino confirmó que este será un partido “muy especial”, ya que marcará su última actuación en las Eliminatorias Sudamericanas en casa. La expectativa por este momento histórico se refleja en la organización de la jornada, que combinará fútbol y música para despedir a uno de los grandes íconos del deporte nacional.

Los shows musicales en la previa del partido buscarán ofrecer una experiencia diferente a los hinchas, reforzando el carácter festivo de una noche que quedará en la memoria del fútbol argentino.

Seguir leyendo:

Dibu Martínez se queda en Aston Villa y cierra la puerta a un traspaso

Samuel Eto’o enfrenta denuncias por amaño de partidos y corrupción como presidente del fútbol camerunés

Fanáticos de Inter Miami y Seattle Sounders también se pelearon tras la final de Leagues Cup