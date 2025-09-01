Chloë Grace Moretz se casó con la modelo Kate Harrison después de siete años

La actriz Chloë Grace Moretz, de 28 años, se casó con su pareja de toda la vida, la modelo Kate Harrison, de 34, durante este fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, después de siete años de relación.

La noticia la confirmaron ellas mismas, nada menos que la revista Vogue, donde compartieron un vistazo a las pruebas de sus looks de boda a través de fotos y videos que ya están dando la vuelta en redes, donde ambas se veían espectaculares.

Kate lo resumió de la manera más tierna posible: “Lo que más me emociona, aparte de estar casada, es el momento de la primera mirada“, aseguró.

Ambas apostaron por atuendos de Louis Vuitton tanto para la boda como para la fiesta posterior.

Chloë, siempre con un toque atrevido, rompió la tradición con un vestido azul claro y luego cambió a chaqueta y pantalones para la fiesta. Kate, por su parte, optó por lo clásico: un vestido blanco impecable en la ceremonia, para después transformarse en una novia moderna con corpiño y pantalones.

“Sin tener ni idea de cómo nos veríamos con nuestros vestidos, va a ser muy especial. Este vestido te hace sentir lista. Este diseño es perfecto. ¡Estoy lista!”, aseguró la actriz de ‘Kick-Ass’”.

Pero más allá de la moda y el glamour, lo más bonito fueron sus palabras sobre el amor. Chloë explicó que después de casi siete años juntas, intercambiar votos tenía un significado especial: “Llevamos casi siete años juntas, y ahora estamos haciendo esta promesa de una forma nueva e intercambiando estos votos. Creo que es importante que cada día nos elijamos mutuamente”, explicó.

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison han mantenido una relación discreta pero sólida, construyendo su historia lejos de los focos de Hollywood.

Fueron vinculadas sentimentalmente desde 2018, luego de ser captadas besándose en el restaurante Nobu en Malibú, California. Posteriormente, las dos desataron rumores de compromiso al presumir sus anillos de diamantes a principios de 2025.

