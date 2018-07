Chloë Grace Moretz habla del supuesto regalo ‘envenenado’ de Kim Kardashian

Al parecer la esposa de Kanye West le envió un regalo que la joven actriz nunca abrió

El pasado día de San Valentín a Kim Kardashian se le ocurrió una inteligente forma de promocionar su último perfume, ‘KKW Beauty Kimoji Hearts’: enviarle una muestra tanto a sus amigos y familiares como a aquellas celebridades con las que ha protagonizado más de un desencuentro, entre las que destacaban Taylor Swift y Chloë Grace Moretz.

En el caso de la joven actriz, su enfrentamiento con la estrella televisiva comenzó cuando ella publicó un tuit criticando la decisión de la segunda de publicar una fotografía desnuda en sus redes sociales con la excusa de que no tenía qué ponerse, al considerar que no estaba ofreciendo un buen ejemplo a las nuevas generaciones. Ese comentario no le gustó lo más mínimo a Kim, que contraatacó a través de la misma red social burlándose del relativo anonimato de Chloë, pese a que en realidad esta cuenta con más de sesenta créditos como actriz en IMBD y ha trabajado a las órdenes de Tim Burton o el mismísimo Martin Scorsese.

En vista de que nunca llegaron a hacer siquiera un amago de enterrar el hacha de guerra, la decisión de Kim de hacerle llegar su fragancia parecía más una provocación que forma de tenderle una rama de olivo. Aun así, quedaba la duda y el morbo de saber qué habría hecho la intérprete con el obsequio: si lo habría tirado directamente a la basura o si habría optado por ser práctica y probarlo al menos.

Resulta que ninguna de las dos opciones, según ha revelado ahora ella misma. En realidad el paquete nunca llegó hasta Chloë gracias a la oportuna intervención de su representante, que no lo consideró apropiado.

“Ni siquiera lo recibí, mi publicista lo cogió. Nunca llegué a abrirlo porque no lo tuve entre manos. Lo único que me enviaron fue un vídeo de mi publicista diciéndome: ‘Han enviado esto, así que nos lo hemos quedado’. Y les dije que entendido, que me parecía bien, supongo“, ha explicado Chloë a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen‘ para añadir un dubitativo “¿Gracias?” justo después, aunque no especificó si iba dirigido a Kim o a su equipo por ahorrarle el mal trago de encontrarse con ese regalo envenenado entre el resto de su correo.