Régimen de Maduro dice que tropas de EE.UU. están listas para invadir Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro alertó este lunes que 4,200 tropas de Estados Unidos están listas y preparadas para invadir Venezuela. Por eso, hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que estarían desplegadas cerca de sus costas.

“Estados Unidos ha concentrado activos militares cerca de las costas venezolanas, estamos hablando de ocho embarcaciones militares que poseen, hasta donde sabemos, más de 1,200 misiles a bordo”, dijo el canciller Yván Gil durante su intervención ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

El ministro, que agradeció al gobierno colombiano de Gustavo Petro por la convocatoria, denunció también “la presencia en el Caribe de un submarino nuclear” que, consideró, “viola no solo la zona de paz” declarada en 2014 “sino que también estaría violando” el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

“Estados Unidos usa como excusa al Cártel de los Soles”

El funcionario chavista dijo que Estados Unidos usa “como excusa para este despliegue inusitado y grosero” un “relato totalmente falso” sobre “un supuesto cartel que han denominado Cartel de los Soles”, una presunta organización narcotraficante señalada como terrorista.

“Cualquier conflicto bélico contra Venezuela, usando un pretexto falso como lo es el narcotráfico, cuando hemos exhibido importantes logros en esta materia, significaría realmente una desestabilización completa de toda la región”, advirtió.

Gil aseguró que Venezuela es “un territorio libre de cultivos ilícitos por el combate que han hecho” la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales. Así como a “todo el despliegue que hace el gobierno nacional con inversión de cuantiosos recursos”.

En ese sentido, indicó que solo un 5% del “tráfico de drogas, de cocaína concretamente, que sale desde los centros de producción en Colombia y que se dirige a los Estados Unidos” intenta pasar por territorio venezolano, y “de ese 5%, un 70 % es incautado gracias a los operativos” de la FANB y de la Policía.

Por tanto, instó a la organización regional a “preservar la zona de paz” y a “condenar y exigir el retiro inmediato de estos activos militares” estadounidenses del Caribe, además de “reafirmar el respeto” al Tratado de Tlatelolco.

“Pedimos a toda la comunidad latinoamericana y caribeña, a los 33 países que somos miembros de esta comunidad, a dar un paso al frente en defensa de la zona de paz”, expresó el canciller, quien agregó el régimen “se encuentra preparado, lista y con todos sus medios disponibles” para defenderse.

