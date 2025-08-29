Régimen de Maduro dice que no subestima el despliegue Estados Unidos en el Caribe: “Nos preparamos para lo peor”

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó el miércoles que el país está listo para enfrentar cualquier eventualidad, incluso las más duras, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el combate al narcotráfico en la región.

En su programa semanal Con el mazo dando, destacó la importancia del alistamiento de milicianos para “defender la patria” y subrayó que el régimen no subestima ni sobrestima las amenazas externas.

“¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga por muy duro que sea”, señaló.

El exvicepresidente valoró la supuesta participación de los venezolanos en las jornadas de alistamiento, que comenzaron el pasado fin de semana y continúan este fin de semana con más de 1.000 puntos habilitados, según informaron las autoridades maduristas.

“Nuestro pueblo, nuestros compañeros, nuestras mujeres, nuestros jóvenes han dado un paso al frente para defender la patria de la agresión que sea”, enfatizó.

La tensión se intensificó luego de que Estados Unidos anunciara su intención de enviar embarcaciones al Caribe para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. El martes, el régimen de Nicolás Maduro alertó ante la ONU sobre la posible llegada de un “crucero lanzamisiles” y un “submarino nuclear de ataque rápido”.

También señaló otros buques de guerra, lo que el régimen considera una amenaza para la paz y seguridad regional y una violación del Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina y el Caribe zonas libres de armas nucleares.

Previamente, la administración de Donald Trump aumentó a $50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de violar leyes sobre narcóticos y de liderar el Cártel de los Soles.

