Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del lunes, 1 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos cada día que brindan a los participantes la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Conoce aquí los resultados de hoy lunes, 1 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. A continuación, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 1 de septiembre

Los números ganadores son: 17 57 56

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 1 de septiembre

Los números ganadores son: 23 65 13 25 31 18 56 59 54 75 36 33 19 32 07 60 04 74 35 29

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 1 de septiembre

Los números ganadores son: 09 11 16 26 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 1 de septiembre

Los números ganadores son: 02 15 43

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que debes elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Tras la selección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que debes guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, que da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El sorteo consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

