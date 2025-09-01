Revelan oficialmente causa de muerte de Jessica Aber, exfiscal federal hallada muerta en su casa

De manera oficial se dio a conocer la causa de muerte de Jessica Aber, exfiscal federal durante la administración Biden, quien fue hallada muerta en su casa. La Oficina del Médico Forense de Virginia informó que sufrió una muerte repentina e inesperada por epilepsia mientras dormía.

El cuerpo de Aber, de 43 años, fue encontrado en su residencia en Alexandria, Virginia, el pasado 22 de marzo, poco después de haber renunciado a su cargo. Su familia indicó en un comunicado que la exfisca “sufría de epilepsia y convulsiones epilépticas durante muchos años”, según reportó el Virginia-Pilot.

La confirmación de la causa de la muerte llega luego de una investigación de la policía de Alexandria, que previamente había indicado no encontrar “evidencia que sugiriera que su muerte fuera causada por algo más que causas naturales”. Finalmente, no se especificó el motivo del retraso en la revelación de los resultados de la autopsia.

Trayectoria de Jessica Aber como fiscal

Durante su gestión como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Jessica Aber se destacó por su participación en investigaciones de alto perfil. Su carrera tomó relevancia nacional al supervisar casos complejos, como el enjuiciamiento de un filtrador de la CIA y de militares rusos acusados de crímenes de guerra, informó New York Post.

Entre los casos más notables de su gestión, se encuentra el de Asif Rahman, un exanalista de la CIA de 34 años, quien “se declaró culpable de filtrar documentos de alto secreto sobre el plan de Israel de atacar a Irán el año pasado”.

Rahman fue condenado por la divulgación de información clasificada a través de la plataforma Telegram. Aber también supervisó la acusación contra Eleview International Inc., cuyos ejecutivos fueron señalados de “tres planes diferentes para transbordar ilegalmente tecnología estadounidense sensible a Rusia”, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Asimismo, estuvo al frente del caso en el que el Departamento de Justicia imputó a cuatro soldados rusos por crímenes de guerra contra un ciudadano estadounidense residente en Ucrania.

Sigue leyendo:

– Gobierno ordena rechazar la mayoría de visas a titulares de pasaportes palestinos

– Senador republicano instó a México adoptar estrategia de El Salvador contra el narcotráfico y a aceptar despliegue de EE.UU.

– Demócratas alertan sobre una invasión militar en Chicago