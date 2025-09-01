Demócratas alertan sobre una invasión militar en Chicago

Los demócratas opositores al presidente Donald Trump, advirtieron el domingo por la noche, sobre una “invasión” militar en Chicago, donde el mandatario republicano planea desplegar miles de agentes federales, aparentemente para su cruzada contra la inmigración y la delincuencia.

Trump, quien ha ordenado patrullajes militares en junio en Los Ángeles, para frenar las protestas contra las redadas migratorias, y desde mediados de agosto en Washington, para combatir lo que considera una delincuencia descontrolada, ha dicho que también evalúa enviar tropas a Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston.

Las otras ciudades a las que Trump ha amenazado con enviar tropas, también están controladas por sus rivales políticos, reportó DW.

“Tomar el control de las elecciones”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el domingo a CBS que aumentaría los recursos para las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Illinois, pero que la decisión de enviar reservistas de la Guardia Nacional u otras tropas dependía de Trump.

El demócrata J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, donde se encuentra Chicago, quien se perfila como uno de los principales opositores a Trump, acusó al magnate de querer “tomar el control” de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026, señaló DW.

“Le gustaría detener las elecciones de 2026 (…) Simplemente alegará que hay algún problema con la votación, y entonces tendrá tropas en el terreno que pueden tomar el control”, declaró Pritzker en el programa dominical de la cadena CBS “Face the Nation”.

“Nadie en el gobierno, ni el presidente, ni nadie bajo su autoridad, me ha llamado a mí ni a nadie de mi administración, ni a la ciudad de Chicago”, aseguró Pritzker, quien tiene autoridad sobre la Guardia Nacional estacionada en Illinois, destacó AFP.

Acciones judiciales

El gobernador afirmó que cualquier despliegue de tropas en contra de los deseos del gobierno estatal sería “una invasión” y lo llevaría a emprender acciones judiciales.

Trump arremetió el sábado contra Pritzker por los índices de criminalidad en Chicago. “Dice que no necesita ayuda para detener la delincuencia. ¡¡¡Está loco!!! ¡Más le vale que vuelva a encarrilar esto, y RÁPIDO”, escribió en la noche del sábado en su cuenta de la red Truth Social.

El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, emitió una orden ejecutiva sobre este asunto con la intención de limitar la autoridad de las fuerzas del orden federales si desembarcaran en la urbe.

Medidas drásticas

El alcalde dijo que estaba “obligado a tomar medidas drásticas para proteger a su población contra la expansión del poder federal”.

“La policía de Chicago no colaborará con los agentes federales en patrullas policiales conjuntas, operaciones de arrestos ni en otras tareas, incluida la aplicación de la ley de Inmigración”, añadió el alcalde.

Sigue leyendo: