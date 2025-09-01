US Open: Osaka elimina a una de las favoritas, Coco Gauff

Los aficionados que asistieron en este feriado del Día del Trabajo (Labor Day) al estadio Arthur Ashe, se quedaron con las ganas de ver más tenis, más drama, más emoción del encuentro que protagonizaron dos de sus jugadoras favoritas. En cambio, tuvieron que conformarse con el dominio de la japonesa Naomi Osaka sobre la estadounidense Coco Gauff en dos parciales de 6-3, 6-2.

Había mucha expectativa porque ambas se enfrentaron por primera vez en 2019 en este mismo estadio. Para entonces la nipona se encontraba en la cumbre de su carrera y Coco, que tenía 15 años, era el talento emergente: la promesa que estaba destinada en el futuro a continuar el legado de las Williams.

Sin embargo, con estadio relativamente lleno y ante la presencia de celebridades como el actor Rami Malek (de Bohemian Rhapsody y Mr. Robot), la tenista japonesa, de 27 años, Osaka sólo necesitó 1 hora y 4 minutos para dejar en el camino a la número 3 del circuito que este lunes no encontró la fórmula para superar la batalla que tenía consigo misma cada que sus golpes se estrellaban contra la net o por el débil desempeño de su saque que en general solo tuvo un rendimiento del 52% frente al 94% de efectividad logrado por la nipona, ranqueada actualmente en la posición número 23.

Apenas iniciado el partido, y con el saque a su favor, la estadounidense se descuidó y dejó la puerta abierta para que Osaka pudiera sin problemas ponerse arriba 1-0. Una ventaja que logró sostener sin ceder su servicio y mostrando un juego impecable en la primera manga con apenas 5 errores no forzados en comparación con los 16 de Gauff, a lo que sumaron también 3 dobles faltas de la ex campeona del US Open en 2023.

Cuando se pensaba que Gauff, de 21 años, saldría con otra mentalidad para remontar en el segundo parcial, la dinámica del partido fue similar: devoluciones sin fuerza, reveses y derechazos que fueron a morir una y otra vez en la net. Acumuló en el segundo set 17 errores no forzados y dos dobles faltas. En este set cedió dos veces su saque. Pan comido para la japonesa que esta tarde logró como dijera antes del partido “salir a pasarla bien en la pista”.

Osaka destacó que hoy estuvo tan concentrada que ni siquiera notó si el ruido del público que lógicamente animaba más a su oponente. “Solo espero que los fans hayan disfrutado del tenis”, dijo. “Respeto mucho a Coco Gauff por ser una jugadora que es modelo a seguir para los jóvenes”, aseguró.

Naomi Osaka y Coco Gauff al final del encuentro de este lunes en el Arthur Ashe. Crédito: Dino García | Cortesía

También tuvo palabras para su bando. “Un gran agradecimiento a mi equipo. Hemos pasado por muchas cosas, y no siempre ha sido fácil”.

En cuanto a lo personal y la motivación que tiene en este momento de su carrera, indicó que para ella lo más importante es “estar relajada”, “salir a dar lo mejor, pero siempre con una sonrisa”.

De cara al siguiente compromiso de cuartos de final frente a la checa Karolina Muchova el próximo miércoles, dijo que prefería no hablar mucho de lo que le espera en la segunda semana del último grande de la temporada. Sin embargo, admitió que “va a ser un partido muy duro, será un gran desafío porque ella es una tenista fuerte”.