Amanda Miguel: ser abuela es un amor que trasciende generaciones

La cantante Amanda Miguel de manera constante presume su gran amor por sus nietos y esta vez les envió un mensaje a través de su cuenta personal de Instagram para que sepan lo importante que son en su vida. Por ello, aprovechó para destacar lo que para ella significa asumir ese rol de abuela que siempre va a terminar traspasando las generaciones que existe en la familia.

“Ser abuela es descubrir un amor multiplicado, puro e infinito. Mis nietos son la alegría más grande, mi motivación y la prueba de que el amor trasciende generaciones”, comenzó escribiendo en un post de la red social de la camarita.

La intérprete de “Él me mintió” agregó que con sus nietos disfruta mucho más allá de ese cariño de abuela que les puede brindar, ya que además ella también los cuida cuando su hija tiene que salir a trabajar y es que lo hace con el mayor de los gustos porque es una etapa que disfruta en su totalidad.

“En este Día de los Abuelos celebro con ellos y con todos ustedes que también tienen el privilegio de abrazar a sus nietos“, mencionó en el post.

A mediados del año 2024, Amanda Miguel ofreció una entrevista exclusiva a “Sale el sol” donde fueron diversos los temas que tocaron y no solo fue sobre su trayectoria artística, sino también del rol que cumple desde el momento en el que su hija se convirtió en madre: “Soy muy feliz, tengo que estar agradecida por todos los regalos que hemos recibido, porque son unos regalos del cielo estos nietitos que me traen tanta alegría”, explicó.

La cantante expresó que con su nieto mayor siente una cercanía muy peculiar debido a que en él aprecia a su fallecido esposo y de una manera bastante cariñosa considera que hay muchos aspectos de su pareja en su nieto: “Yo creo que él está disfrutando de todo, porque lo siento más que nunca. Se parece muchísimo a él, a veces es como un Dieguito y yo quiero que él me vea como le hubiera gustado, feliz”, agregó en la entrevista.

