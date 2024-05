Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, anuncia que está embarazada por segunda vez

La cantante Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, anunció que está embarazada de su segundo hijo, junto a su esposo Miguel Villalobos, luego de que su primogénito nació en noviembre de 2021.

La intérprete, de 40 años, aprovechó su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus fans a través de un video en el que aparece acompañada de su madre Amanda Miguel y su hijo Lucca, quien señala el vientre de Ana Victoria y grita “bebito”.

“Hoy en el día de las madres, tengo un anuncio ESPECTACULAR que darles, pero mejor que lo haga @luccamiguelvillalobosboccadoro ❤️ ¡Vean el video hasta el final!”, escribió al pie de la publicación.

Ana Victoria y Miguel Villalobos se casaron en septiembre de 2014 en una ceremonia que se llevó a cabo en California.

“Lo logramos, después de tanta especulación. Tú y yo en este viaje juntos“, expresó en ese entonces la hija del fallecido Diego Verdaguer.

La noticia se dio a conocer el mismo día en que Amanda Miguel estrenó su nuevo álbum Yo Soy, que incluye 10 canciones en tributo a la cultura y el folclore latinoamericanos.

Amanda Miguel dedica mensaje a Diego Verdaguer por su fallecimiento

Amanda Miguel fue quien informó del fallecimiento de Diego Verdaguer el 28 de enero de 2022 y lo hizo mediante sus redes sociales.

“Con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda su familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, se dijo en el anuncio.

Asimismo, Amanda Miguel le dedicó unas emotivas palabras a Diego a pocos días de haber partido de este mundo.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”, escribió en esa ocasión.

