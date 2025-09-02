Cuándo y dónde será el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche por 6 minutos

El eclipse solar total más largo del siglo XXI está cada vez más cerca. Según los especialistas, el día se transformará en noche por más de seis minutos, algo considerado un récord en tiempos modernos.

El fenómeno será visible en amplias regiones del mundo y, según los astrónomos, no volveremos a ver un evento así hasta el año 2114.

The Economic Times apunta que este tendrá una duración exacta de 6 minutos y 23 segundos, un tiempo raro comparado con la mayoría de eclipses solares totales, que extraña vez duran más de 3 minutos.

Este evento solo ha sido superado por el eclipse del 11 de julio de 1991, que duró 7 minutos y 2 segundos y pudo observarse principalmente en México, Centroamérica y en algunas partes de Sudamérica.

¿Cuándo será el “eclipse del siglo”?

Lo que hace único a este eclipse, que sucederá el 2 de agosto de 2027, no es solo su duración, sino también la gran cantidad de personas que podrán apreciarlo desde la franja de totalidad.

A diferencia de otros eclipses, que ocurren en lugares remotos, este recorrerá zonas densamente pobladas, lo que ha llevado al portal especializado Space.com a bautizarlo como “el eclipse del siglo”.

La diferencia radica en que la Luna estará más cerca de la Tierra, lo que ampliará tanto la anchura como la duración de la sombra proyectada sobre el planeta. En total, se estima que el fenómeno cubrirá unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

“El recorrido de la sombra lunar atravesará regiones habitadas y accesibles, lo que permitirá que millones de personas lo presencien sin necesidad de viajes complejos”, explicaron los especialistas.

¿Dónde se verá el “eclipse del siglo”?

El sur de España, en ciudades como Cádiz y Tarifa.

Gibraltar.

Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto.

Regiones del noreste de África y Medio Oriente, incluyendo Sudán, Arabia Saudí, Yemen, Omán y Somalia.

Algunas zonas de India podrán observarlo parcialmente, aunque sin llegar a la oscuridad total.

Uno de los lugares privilegiados para la observación será Luxor (Egipto), donde la combinación de su ubicación junto al Nilo y las condiciones climáticas estables de esa época del año convierten a la ciudad en un destino ideal para quienes viajen con el fin de presenciar el fenómeno.

Lamentablemente, el eclipse no será visible en ninguna parte del continente americano, ni siquiera parcialmente.