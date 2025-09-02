Exalcalde Bill de Blasio anuncia su respaldo a Mamdani para la alcaldía de NY

Uno de los respaldos políticos más relevante en la carrera por la alcaldía de Nueva York llegó este martes: el exalcalde Bill de Blasio anunció públicamente su apoyo a Zohran Mamdani, actual favorito en las encuestas.

De Blasio, quien gobernó la ciudad durante dos mandatos entre 2014 y 2021, explicó en un artículo de opinión en el New York Daily News que la administración de la ciudad ha dejado de lado a la clase trabajadora y que Mamdani representa la posibilidad de revertir esa tendencia.

“Necesitamos a Zohran Mamdani como alcalde porque tiene las ideas correctas y porque las puede llevar a cabo”, afirmó.

En entrevistas posteriores, incluido un diálogo con MSNBC, el exalcalde subrayó que el atractivo de Mamdani en las primarias se basó en un mensaje directo a los trabajadores.

Citó como ejemplo su propuesta de transporte público gratuito: “Habla de autobuses gratuitos, algo que está funcionando en todo el país; es hora de implementarlo en la ciudad de Nueva York, para ahorrar dinero a la gente”.

El giro de De Blasio no pasa desapercibido: en 2021 apoyó a Adams, hoy debilitado en los sondeos por escándalos de corrupción y estancado en cifras de un solo dígito.

Cuomo, por su parte, mantiene una rivalidad de larga data con el exalcalde, lo que vuelve aún más simbólico su posicionamiento en favor de Mamdani.

Mamdani, de 33 años, nació en Uganda, creció en Nueva York y se naturalizó ciudadano estadounidense. Entre sus principales promesas de campaña están la congelación de alquileres y la creación de guarderías gratuitas, propuestas que han captado la atención de votantes jóvenes y de familias con bajos ingresos.

El escenario electoral de noviembre será especialmente fragmentado. Mamdani se medirá al actual alcalde Eric Adams, quien busca la reelección como independiente tras perder apoyo dentro del Partido Demócrata; al exgobernador Andrew Cuomo, también como independiente; al republicano Curtis Sliwa; y al abogado Jim Walde, entre otros aspirantes.

Con información de EFE.

