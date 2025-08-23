Crisis política en Nueva York: alcalde Adams se deslinda de aliados acusados; Mamdani y Cuomo denuncian corrupción

Al cierre de otra semana en la que varios aliados suyos estuvieron salpicados de escándalos y acusaciones, el alcalde Eric Adams sigue firme en su aspiración de ser reelecto en noviembre, mientras sus principales contrincantes, Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, denunciaron “la corrupción”.

“Hemos llegado demasiado lejos como para retroceder. Eso no va a suceder. Nunca voy a renunciar a la ciudad de Nueva York. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí”, dijo Adams ayer en respuesta, reportó NBC News.

Adams aprovechó de criticar la “inexperiencia” del candidato Mamdani, diciendo que no está calificado para el cargo de alcalde. El joven político “socialista” de 33 años, líder en las encuestas tras sumar cuatro años como legislados estatal en Albany, sugirió que su juventud era una ventaja, no una desventaja, a la hora de pasar página en materia de corrupción. “No tengo una conexión de 40 años con nadie que ahora esté acusado de aceptar decenas de miles de dólares en sobornos”, declaró en referencia a los aliados de Adams. “No habría cabida para la corrupción ni el clientelismo en nuestra administración”.

Ayer el evento de prensa de Adams incluyó un gesto peculiar al colocar silbatos en las sillas de los periodistas. El alcalde afirmó que su intención era que las mujeres se sintieran más seguras tras los escándalos de acoso sexual de Cuomo que lo llevaron a renunciar a la gobernación en 2021.

Cuomo, quien ha criticado abiertamente la administración de Adams, calificó esas acusaciones de “políticas”. Su portavoz recordó además que el propio Adams enfrenta una demanda por presunta agresión sexual. “Los neoyorquinos ya están nerviosos, preocupados por la asequibilidad y la delincuencia, y el gobierno no está resolviendo los problemas, sólo los está agravando con la corrupción”, dijo el ex gobernador ayer, citado por PIX11 News.

El jueves Jesse Hamilton, ex senador estatal de Nueva York y amigo de vieja data del alcalde Adams, renunció a su puesto directivo en el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) de NYC, horas después de ser acusado de recibir sobornos. Hamilton fue implicado junto con Ingrid Lewis Martin, otra persona allegada del alcalde desde hace mucho tiempo y quien fue su asesora principal en el Ayuntamiento hasta renunciar en diciembre por cargos previos.

“Mis oraciones están con Ingrid y le deseo lo mejor. Y a lo largo de los años que la conozco, he comprobado que ha sido una miembro trabajadora y dedicada del gobierno municipal durante más de 40 años. Y a Jesse Hamilton, ex senador estatal y exempleado aquí, también le deseo lo mejor”, dijo Adams ayer.

“Que Adams siguiera asociándose con Winnie Greco, con Ingrid, después de tantos ejemplos claros de corrupción, demuestra lo que está dispuesto a sacrificar, el público, para proteger a quienes conoce personalmente. Es decir, estos son los mismos nombres que hemos leído en los periódicos durante meses”, atacó Mamdani.

En total, esta semana “En cinco acusaciones, la fiscalía pinta una imagen de una ciudad en venta”, resumió The New York Times. Agravando aún más la crisis política del alcalde y su entorno, el miércoles su asesora Winnie Greco fue suspendida de la campaña de reelección tras supuestamente entregarle a una periodista de The City dinero en efectivo escondido en una bolsa de papas fritas al final de un acto en Harlem, según The New York Times.

Once meses de acusaciones

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde en ejercicio en la historia de NYC en ser acusado en una investigación federal. Desde entonces él y su entorno han estado sacudidos por escándalos de renuncias y acusaciones. Aunque el caso penal contra Adams ya concluyó en abril por un supuesto perdón otorgado por el mandatario Donald Trump, hay una investigación en curso de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad (CFB) sobre las acusaciones de que en las campañas electorales de 2021 y la actual de 2025 del alcalde ha habido diversos esquemas de donaciones ficticias, comentó Daily News.

Previamente, en el último trimestre de 2024 renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Varios de ellos -incluyendo el asesor principal del alcalde, Timothy Pearson– vieron sus teléfonos decomisados y hogares allanados por parte de agentes federales del FBI, pero ninguno ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

En enero el magnate inmobiliario Erden Arkan, se declaró culpable de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña a Adams en 2021. Luego en febrero trascendió que Mohamed Bahi, ex asistente del alcalde que se desempeñó como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, también planeaba declararse culpable de un cargo de conspiración.

Igualmente en febrero cuatro de los principales adjuntos del alcalde Adams renunciaron y la gobernadora Kathy Hochul dijo que la situación era “preocupante y no se puede ignorar”. En ese momento, de nuevo líderes cívicos y funcionarios electos aumentaron la presión sobre la gobernadora demócrata para que invocara su autoridad y lo destituyera del cargo.

En julio cinco altos ex funcionarios de NYPD, incluyendo el ex comisionado Thomas G. Donlon, presentaron demandas por “corrupción policial” contra ese organismo y Adams.

Tanto Adams como Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

Al momento Adams corre en las encuestas muy atrás del joven “populista” Zohran Mamdani -ganador en las primarias demócratas- y el veterano ex gobernador Andrew Cuomo. En el panorama de que Mamdani siga liderando, algunos conservadores creen que sólo Cuomo -también postulado como independiente- podría vencerlo, a pesar de sus escándalos previos y su derrota en las primarias de junio. Desde entonces Cuomo y Adams han intercambiado acusaciones de “egoísmo”, mientras lideran la oposición a Mamdani.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.