¡Felicidades Salma Hayek! La actriz cumple 59 años y la celebramos con esta galería

La actriz Salma Hayek este martes se encuentra de celebración porque está cumpliendo 59 años. La empresaria nació en Veracruz, México y con el transcurrir del tiempo ha logrado consolidarse en el mundo del entretenimiento como una de las personas más respetadas de la industria en todo el mundo.

Salma Hayek se mudó a EE.UU. para cumplir su sueño. Crédito: Mezcalent

La también productora estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, pero al darse cuenta de que su pasión era la actuación, terminó dejándolo a un lado. Después, ella se dio paso por la televisión mexicana, momento que le empezó a abrir camino a lo que tanto quería y fue ya en el año 1989 cuando logró protagonizar la telenovela “Teresa”.

Salma Hayek debuta como protagonista de “Teresa”/México. Crédito: Mezcalent

En la década de los 90, ella armó sus maletas y decidió irse a vivir a Estados Unidos para encontrar nuevas oportunidades como las que tanto deseaba, y aunque al inicio no todo fue fácil, su perseverancia la llevó a donde se encuentra actualmente. Además, su primera interpretación resaltando en el cine fue “Desperado” en el año 1995 junto a Antonio Banderas.

Salma Hayek junto al actor Antonio Banderas en el año 2011. Crédito: Mezcalent

En la actriz mexicana siempre se ha encontrado versatilidad al momento de hacer su trabajo, pues ha tenido papeles de comedia hasta dramáticos. Por ello, te mencionaremos algunos de sus filmes más sonados hasta el momento: “From Dusk till Dawn” (1996), “Wild Wild West” (1999), “Frida” (2002), donde le dio vida a Frida Kahlo, y “Beatriz at Dinner” (2017).

Para Hayek, “Frida” se convirtió en uno de sus mejores proyectos porque, más allá de haber sido la protagonista, también asumió el rol de la producción y, por su trabajo, llegó a estar nominada al Premio de la Academia como “Mejor Actriz” y, aunque ella no se llevó la estatuilla, la película recibió dos reconocimientos.

Salma Hayek le dio vida a “Frida” en el año 2002. Crédito: Mezcalent

Salma tiene 16 años de casada con el ejecutivo François-Henri Pinault. Fue en el año 2006 cuando se conocieron y en 2009 se casaron en París. Además, tienen una hija que nació en 2007 y se llama Valentina Paloma Pinault Hayek.

Salma Hayek acompañada de su esposo en los Premios Goya 2012. Crédito: Juan Carlos Rojas | Mezcalent

