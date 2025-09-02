Lamine Yamal responde al DT del FC Barcelona Hansi Flick: “Se debe hablar de lo que hago dentro del campo”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ocultó su insatisfacción tras el empate 1-1 ante Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, un resultado que dejó al equipo catalán alejado temporalmente de la cima de LaLiga.

En la rueda de prensa posterior, el alemán centró sus críticas en los errores propios y evitó escudarse en la ausencia de la tecnología de videoarbitraje (VAR) o en las condiciones del césped: “No hay excusas, ya saben cómo soy. Tenemos que controlar más el balón y tener más posesión porque este es nuestro estilo de juego. La intensidad no ha sido buena. El estado del césped no tiene nada que ver”, expresó el técnico alemán con énfasis.

La reacción de Flick ante el rendimiento del conjunto blaugrana fue contundente. El técnico explicó que el partido se complicó por factores internos más que externos y subrayó que el Rayo Vallecano realizó un partido sobresaliente, destacando especialmente el papel de su portero: “Concuerdo con Lamine sobre la falta de intensidad, pero hemos hecho demasiados errores. En la primera parte pudimos hacer un segundo gol, pero el Rayo ha jugado de manera fantástica. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón”, indicó Flick.

En la rueda de prensa Flick fue consultado sobre la posibilidad de una “Laminedependencia” en el equipo, es decir, una dependencia excesiva de las actuaciones de Lamine Yamal. Flick negó esta acusación y mencionó a otros jugadores claves como Pedri, Raphinha o Frenkie. Además, insistió en los valores colectivos y la necesidad de evitar que los individualismos perjudiquen al grupo: “El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo”.

Lamine Yamal responde a Hansi Flick

Las palabras del entrenador resonaron en el vestuario del FC Barcelona y pronto recibieron respuesta por parte del propio Lamine Yamal, quien fue entrevistado por RTVE.

El joven extremo expresó su visión sobre el toque de atención de Flick relativo a los egos dentro del plantel: “Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Se debe hablar de lo que hago dentro del campo”, sostuvo Yamal, para después restar importancia a una posible crisis interna: “Hemos sacado siete puntos de nueve en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta”.

“No hemos jugado en nuestro campo aún, solo fuera. No creo que tenga que ver con nada de eso, tiene que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos. Tiene razón en que tuvimos muchos fallos, pero puede pasar. Hay que recuperar cuanto antes el nivel y estar preparados para el siguiente partido”, sentenció.

El atacante del Barcelona consideró que el bajón respecto al final de la campaña anterior no obedece tanto a problemas de vestuario, sino a una cuestión de ritmo: “Yo creo que tiene más que ver en que no empezamos la temporada con la intensidad con la que acabamos la anterior, más que por los egos del vestuario”. El futbolista insistió en que el equipo es joven y mantiene una fuerte motivación por seguir compitiendo en lo alto: “La Liga es muy larga, tenemos que ser regulares”.

