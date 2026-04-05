Bebé nace a bordo de un vuelo de Caribbean Airlines hacia Nueva York

Una pasajera de Caribbean Airlines rompió fuente momentos antes de que su vuelo aterrizara en el aeropuerto John F. Kennedy el sábado, mientras el control de tráfico aéreo le sugería un nombre ingenioso para el bebé recién nacido.

El niño nació a bordo del vuelo 005 de Caribbean Airlines cuando la aeronave estaba en la aproximación final a Nueva York, poco antes del mediodía, de acuerdo con una grabación del control aéreo obtenida por el medio CBS News.

“Dígale que tiene que llamarlo Kennedy”, sugirió de forma creativa un controlador de tierra del aeropuerto JFK a la nueva madre.

El Boeing 737 Max 8, que despegó de Kingston, Jamaica, se volvió una improvisada sala de partos cuando los pilotos a bordo solicitaron a las autoridades un aterrizaje más rápido.

“Descienda y mantenga 3,000 pies, Caribbean 005, tenemos una pasajera que está de parto en este momento, y nos gustaría continuar directo a Zetal”, expresó el piloto, según el audio.

El controlador aéreo entendió mal al piloto y preguntó si había algún “pasajero enfermo” en el avión.

“Tenemos una pasajera, una pasajera embarazada, que está de parto en este momento y solicita Zetal directo”, le corrigió el piloto.

Se dio luz verde a la aeronave para hacer el aterrizaje directo, con personal médico apostado para recibirlo en la puerta de embarque.

“Torre Kennedy, Caribbean Airlines 005, descendiendo a 2200 pies para el vuelo directo ZETAL a 2000 pies, con una mujer de parto a bordo”, dijo el piloto.

Después del aterrizaje del avión, un controlador de tierra del aeropuerto dio la bienvenida al vuelo y preguntó por el estado de salud del bebé.

“Caribbean cinco, tierra. ¿Ya salió?”, preguntó el funcionario del aeropuerto mientras el piloto respondía con un enérgico “sí, señor”.

Se desconocía de inmediato el estado de salud de la madre y su recién nacido.

El nacimiento no es la primera vez que un bebé nace en un vuelo con destino al aeropuerto JFK.

Hace unos 11 años, en enero de 2015, una mujer de 33 años se puso de parto en un vuelo de Royal Jordanian, mientras un médico y una enfermera a bordo la ayudaban al momento de dar a luz.

El vuelo en cuestión aterrizó poco más de dos horas después del nacimiento y tanto la madre como el infante fueron llevados al Hospital Jamaica en Queens en óptimas condiciones.

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