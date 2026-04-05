Mueren 5 personas en operación para rescatar a un piloto estadounidense en Irán

Al menos cinco personas murieron y siete resultaron heridas en Irán la madrugada de este domingo durante la operación estadounidense al suroeste del país persa para rescatar a un piloto del caza F-15 de Estados Unidos, derribado hace dos días por la República Islámica.

“Tras el ataque estadounidense-sionista de anoche contra las alturas de Kuh-e Siah, en Kohgiluyeh, cinco personas murieron y siete resultaron heridas”, anunció la Gobernación de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Indicó que el ataque, atribuido a Estados Unidos e Israel, se produjo la noche anterior y afectó a una zona montañosa de difícil acceso de la región de Kuh-e Siah.

La Gobernación desmintió, además, los reportes difundidos en algunos medios sobre supuestos enfrentamientos entre tropas estadounidenses e iraníes durante la operación de rescate del piloto desaparecido del caza F-15 de EE. UU., derribado el viernes por Irán.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, afirmó haber frustrado el intento de Estados Unidos de rescatar al piloto y dijo que las fuerzas iraníes derribaron dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk, después de que el presidente Donald Trump afirmara que habían rescatado con vida al militar.

“El derrotado presidente de Estados Unidos, con nerviosismo y mediante mentiras en el marco de una guerra psicológica, intenta escapar del escenario de la derrota y continúa, como en el pasado, con sus discursos vacíos y desvíos, aunque la realidad sobre el terreno demuestra la superioridad de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”, aseveró el vocero castrense.

Los medios iraníes han publicado imágenes de las aeronaves estadounidenses, mientras Washington no ha reaccionado oficialmente a las afirmaciones desde Teherán.

Tras el derribo del caza F-15 estadounidense el viernes en territorio iraní, uno de sus dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

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