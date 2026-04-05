3 formas en que la guerra de Irán afecta tu bolsillo

El impacto de la guerra con Irán ya comienza a sentirse en la economía de los hogares en Estados Unidos, con aumentos en gasolina, transporte, envíos y créditos que podrían seguir presionando el gasto diario.

Uno de los efectos más inmediatos se refleja en el precio del combustible.

De acuerdo con datos de AAA, el promedio nacional de la gasolina alcanzó los $4.09 por galón, más de $1 por encima del nivel previo al conflicto y el más alto desde agosto de 2022.

En algunos estados, los precios son aún mayores, como California con $5.92, Hawái con $5.58 y Washington con $5.38 por galón.

1. Transporte más caro y presión en el gasto diario

El aumento en la gasolina no solo impacta a los conductores, sino que también se traslada a otros sectores.

El diésel, utilizado en transporte de mercancías, agricultura y construcción, subió a $5.53 por galón en promedio, frente a $3.64 hace un año.

El economista Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, explicó el efecto en cadena: “Si los costos de transporte empiezan a subir, eso se va a trasladar a otros precios”.

Y añadió: “Creo que en el corto plazo, aunque no inmediato, se empezará a ver cómo esto pesa sobre el consumidor. La gente ya estaba muy preocupada por el costo de vida y esto solo se suma”.

El impacto también se refleja en la vida cotidiana. Phil Hampton, conductor de entregas a tiempo parcial en Dallas, señaló: “Llegó un punto en el que pensé: ¿cuánto debería seguir haciendo esto?”.

Además, los viajes también se encarecen.

El costo promedio global de los boletos de avión subió a $465 en la semana del 9 de marzo, un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de OAG.

Aerolíneas como JetBlue y United también han incrementado tarifas como el equipaje.

Un estudio de LendingTree indica que casi un tercio de los estadounidenses ya ha reducido su gasto o ahorro debido al aumento en el combustible.

2. Envíos más caros y recargos en compras

El incremento en los precios del petróleo también está elevando los costos de envío. Empresas logísticas han comenzado a aplicar recargos que eventualmente se trasladan al consumidor.

El Servicio Postal de Estados Unidos anunció un recargo del 8% para servicios como Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select.

Por su parte, Amazon informó que a partir del 17 de abril aplicará un recargo del 3.5% por combustible a vendedores externos. Empresas como FedEx y UPS también han implementado medidas similares.

Estos incrementos impactan directamente en el precio final de productos, especialmente en compras en línea.

3. Créditos más caros, especialmente hipotecas

El conflicto también ha tenido efectos en el mercado inmobiliario. Las tasas hipotecarias han subido durante cinco semanas consecutivas, alcanzando 6.46% para créditos a 30 años, según Freddie Mac, su nivel más alto desde septiembre de 2025.

Este aumento está relacionado con el comportamiento de los bonos del gobierno. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4.35%, desde 3.96% antes del inicio del conflicto el 28 de febrero.

Matt Wood, de NerdWallet, advirtió sobre el impacto en los compradores: “Para quienes ya están al límite de su presupuesto, un aumento en el pago mensual puede ser un factor decisivo para no comprar vivienda”.

Además, la Reserva Federal ha optado por mantener las tasas de interés sin cambios mientras evalúa el impacto económico del conflicto, lo que podría retrasar posibles reducciones durante 2026.

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