Mauricio Sulaimán elogia a Manny Pacquiao y defiende su decisión de volver al ring

Mientras la mayoría de las voces se han centrado en la edad de Manny Pacquiao y los riesgos de un regreso, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, ha tomado una postura diferente.

En una reciente entrevista con beIN Sports, el directivo fue claro al expresar su apoyo incondicional al filipino, dejando de lado los prejuicios sobre la edad y la necesidad de continuar una carrera.

Sulaimán, quien tiene una relación cercana con Pacquiao, ve más allá de los años y se centra en el legado y la pasión que aún impulsan al boxeador. Para él, el amor de un atleta por su deporte es un factor determinante, y si su cuerpo responde, no hay razón para que no siga peleando.

“Manny Pacquiao es una leyenda viva. Lo que ha hecho en el boxeo es algo que quedará para siempre. Si él siente que puede seguir subiendo al ring y pasa los exámenes médicos, ¿quién soy yo para decirle que no?”, lanzó Sulaimán.

Mauricio Sulaimán. Crédito: John Locher | AP

El líder del organismo boxístico no dudó en deshacerse en elogios hacia el legado de Pacquiao, a quien considera una de las figuras más importantes en la historia del boxeo.

Sus declaraciones han servido como un fuerte respaldo a los planes de Pacquiao de volver al cuadrilátero. “Él es un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden llevar a un boxeador a tener una carrera tan larga. Si su corazón y su cuerpo están bien, siempre tendrá un lugar en el boxeo“, aseguró Sulaimán.

El mensaje de Sulaimán es claro: la decisión de retirarse debe ser del propio boxeador y de nadie más. Con este espaldarazo, Pacquiao tiene el respaldo de uno de los organismos más importantes del boxeo para seguir escribiendo su historia.