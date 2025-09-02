Mujer baila el ‘paso de la araña’ en una boda y la rompe en TikTok (Video)

En las redes sociales siempre aparece un baile capaz de robarse la atención de millones de usuarios, sobre todo cuando son videoclips musicales, como Shakira o Camilo y Evaluna. Sin embargo, esta vez el protagonista es el “paso de la araña”.

Se trata de una curiosa coreografía que nació en medio de una fiesta de boda y que ya se convirtió en tendencia mundial en TikTok.

La historia comenzó cuando una mujer decidió llevar la pista de baile a otro nivel con un movimiento tan original como sorprendente, logrando que el video de su actuación se viralizara en cuestión de horas.

Cómo es el famoso “paso de la araña”

El momento fue captado en un clip compartido por la usuaria @yourmother1997. En las imágenes, la joven se coloca boca abajo sobre el suelo y, con movimientos ágiles y coordinados, comienza a girar de un lado a otro, imitando el desplazamiento de una araña.

La escena llamó la atención de todos los asistentes, que no dudaron en rodearla para animarla y grabar el inusual baile. En la descripción del video, la frase “Eres una araña tan buena” se volvió parte del fenómeno y fue adoptada por quienes replican la coreografía.

El video original ya supera los 78 millones de reproducciones y acumula cerca de 10 millones de “me gusta”, lo que lo convierte en uno de los contenidos más comentados del 2025.

El éxito fue tal que la creadora del clip decidió compartir un tutorial para explicar el paso, permitiendo que más usuarios puedan sumarse al reto y recrear la coreografía que conquistó la red social.