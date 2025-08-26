Jóvenes se mudan a un apartamento y reciben “polémica” bienvenida del vecino: las fotos que se viralizaron

Aunque mudarse a un nuevo hogar suele ser motivo de alegría, para una joven argentina que vive en España, la experiencia incluyó un detalle inesperado: un mensaje poco cordial de parte de su vecino, incluso antes de instalarse.

Todo ocurrió cuando la joven, emocionada por conocer su nuevo departamento en Barcelona, y tras recibir las llaves, llegó al lugar y notó algo extraño. En la puerta, había un cartel manuscrito que decía: “Este plástico es de vuestra mudanza. Hacer el favor tirar las cosas”.

Una respuesta irónica y merecida

Sin haber movido aún una sola caja, ya que todavía no se había mudado, el mensaje la tomó por sorpresa. Y lejos de quedarse callada, decidió responder con humor e ironía.

“¡Hola! Gusto en saludarlo. Gracias por la nota de BIENVENIDA. El plástico no es nuestro. No nos mudamos aún”, escribió en una nueva nota.

Con este gesto, intentó aclarar el malentendido y al mismo tiempo evidenciar el tono seco del primer saludo vecinal, que siempre debería ser cordial ante la llegada de nuevas personas a un condominio o vecindario.

Además de contestar al polémico vecino, la joven decidió documentarlo en sus redes sociales y relató: “Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen cómo me recibe el vecino nuevo. Y gocen con mi respuesta”.

Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen como me recibe el vecino nuevo? Y gocen con mi respuesta 😇 pic.twitter.com/byInCM00AJ — Marianne (@VanMarianne) August 20, 2025

En pocas horas, la historia se convirtió en tendencia: más de 2.5 millones de visualizaciones, 122,000 likes y cientos de comentarios que iban desde mensajes de apoyo hasta bromas sobre la convivencia vecinal.

Lo cierto es que el artífice de la primera nota tendrá que pensársela dos veces antes de hacer un reclamo por escrito a un vecino que ni siquiera ha llegado al edificio. Por su parte, la pareja demostró que la amabilidad no implica faltar el respeto o increpar a alguien más.

