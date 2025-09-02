Pagos del Seguro Social 2025: calendario para beneficiarios a partir del 3 de septiembre

El Seguro Social alista la distribución de pagos para sus beneficiarios correspondientes al mes de septiembre de 2025, de acuerdo con el calendario tradicional establecido por los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI).

Este recurso es la fuente principal de ingresos para millones de ciudadanos estadounidenses, bien sea porque están jubilados o padecen de alguna discapacidad.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), en el país alrededor de 184 millones de personas trabajaron en empleos cubiertos por el Seguro Social en 2024 y pagaron impuestos correspondientes al Seguro Social.

Con estos recursos se beneficia a cerca de 68 millones de personas que recibieron pagos mensuales, de acuerdo con estimaciones del Seguro Social en septiembre de 2024.

Una vez que concluyen su proceso de registro ante la SSA los beneficiarios no necesitan realizar alguna otra acción adicional, ya que reciben sus pagos de manera automática, de acuerdo con sus respectivos casos en el calendario de pagos, que comienzan tan pronto como este miércoles 3 de septiembre.

Mientras que los pagos para los beneficiarios del programa SSDI, se realizan el primer día de cada mes. Si esta fecha ocurre en fin de semana o feriado, el pago se adelanta al viernes anterior.

¿Cuáles son las fechas de pago del Seguro Social en septiembre 2025?

1 de septiembre : se entregaron los recursos para beneficiarios del SSDI

: se entregaron los recursos para beneficiarios del SSDI 3 de septiembre: El tercer día de cada mes se entregan los pagos para beneficiarios que están registrados ante el Seguro Social antes de mayo de 1997

El tercer día de cada mes se entregan los pagos para beneficiarios que están registrados ante el Seguro Social antes de mayo de 1997 Segundo miércoles del mes (10 de septiembre) : Se entregan los pagos para beneficiarios cuya fecha de nacimiento es entre el 1 y el 10 del mes

: Se entregan los pagos para beneficiarios cuya fecha de nacimiento es entre el 1 y el 10 del mes Tercer miércoles del mes (17 de septiembre) : para beneficiarios que nacieron entre los días 11 y el 20 del mes

: para beneficiarios que nacieron entre los días 11 y el 20 del mes Cuarto miércoles del mes (24 de septiembre): para beneficiarios que nacieron entre los días 21 y el 31 del mes

¿Cuál es el pago ordinario máximo del Seguro Social para 2025?

El beneficio mensual máximo del Seguro Social programado para el resto del 2025 es de $4,018, para personas que se jubilaron cumpliendo con el requisito de ‘edad completa’ de 66 años 10 meses. Cabe recordar que jubilarse después de esa edad permite acceder a pagos más altos.

Además, a partir del mes de enero de 2026 se aplicará el ajuste por Aumento por Costo de la Vida (COLA en inglés), que asegura que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y los pagos de SSI no se vean erosionados por la inflación. Para 2026, se espera que el ajuste sea del 2.5%.

Pago del SSDI para el resto de 2025

En 2025, los beneficiarios de SSI recibirán sus pagos en las siguientes fechas:

1 de octubre

1 de noviembre

29 de noviembre (correspondiente a diciembre)

31 de diciembre (correspondiente a enero de 2026)

Si tienes alguna duda, puedes consultar la página oficial de la Administración del Seguro Social de EEUU.

