Pagos del Seguro Social en septiembre 2025: calendario y fechas clave del SSI y SSDI

El calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos presenta una particularidad para septiembre de 2025: habrá cuatro fechas distintas de depósito, además de un adelanto del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) debido a la coincidencia con un feriado federal.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), el pago del SSI correspondiente al 1 de septiembre se adelantó al viernes 29 de agosto, ya que el Día del Trabajo (Labor Day), celebrado en EE.UU. el primer lunes de septiembre, obliga a realizar ajustes en el calendario para evitar retrasos.

Este movimiento no representa un pago doble, sino un anticipo programado, y se aplica a todos los beneficiarios del SSI y también a quienes reciben tanto SSI como Seguro Social por Incapacidad (SSDI).

Fechas clave de pagos del Seguro Social en septiembre 2025:

Miércoles 3 de septiembre : Personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes reciben SSI y SSDI simultáneamente.

: Personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes reciben SSI y SSDI simultáneamente. Miércoles 10 de septiembre : Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

: Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10. Miércoles 17 de septiembre : Nacidos entre el 11 y el 20.

: Nacidos entre el 11 y el 20. Miércoles 24 de septiembre : Nacidos entre el 21 y el 31.

: Nacidos entre el 21 y el 31. Viernes 29 de agosto: Depósito adelantado del SSI correspondiente al mes de septiembre.

La SSA explicó que estas medidas están contempladas en sus normativas desde hace décadas, y tienen como finalidad garantizar la regularidad en los pagos y evitar afectaciones por el cierre de bancos o servicios financieros durante días festivos.

¿Cuánto se deposita por SSI?

En 2025, el pago promedio mensual del SSI es de 943 dólares para personas solteras y hasta 1,415 dólares para parejas, de acuerdo con la SSA. Estos montos son determinados anualmente con base en el ajuste por costo de vida (COLA), y se mantienen inalterados pese a los movimientos en el calendario de depósitos.

Para quienes reciben SSDI, las fechas de pago se mantuvieron sin cambios, organizadas por fecha de nacimiento del beneficiario. La SSA recordó que ningún ajuste en fechas afecta el monto total mensual que cada persona recibe.

La SSA recomienda a todos los beneficiarios verificar regularmente el calendario oficial en su sitio web (ssa.gov) y mantener actualizada su información bancaria para evitar contratiempos.

